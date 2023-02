Lyt til artiklen

Tre personer er kørt på sygehuset efter en arbejdsulykke hos Lego på Systemvej i Billund.

»Vi fik anmeldelsen klokken 9.27, og jeg kan oplyse, at tre personer er kørt på sygehuset,« siger Jesper Knudsen, der er vagtchef ved Sydøstjyllands Politi.

Han oplyser, at Arbejdstilsynet er blevet tilkaldt til Lego for at undersøge, hvad der er sket.

