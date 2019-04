Arbejdsnedlæggelse i DSB er overenskomststridig, afgør retten. Der er ikke taget stilling til eventuel bod.

Arbejdsretten kender mandagens arbejdsnedlæggelse blandt togansatte overenskomststridig.

Det oplyser underdirektør Poul Gemzøe-Enemark, DSB, foran Arbejdsretten.

Arbejdsretten har samtidig pålagt de strejkende at genoptage arbejdet senest tirsdag morgen. Næsten samtidig oplyste DSB, at de togansatte havde genoptaget arbejdet mandag eftermiddag.

Der er ikke taget stilling til, om arbejdsnedlæggelsen skal udløse en bod.

Togtrafikken i det østlige Danmark har været lammet siden mandag morgen.

Striden skyldes uenighed mellem DSB og de ansatte om de fremtidige ansættelsesforhold.

Allerede fredag varslede en gruppe unavngivne medarbejdere i DSB, at togtrafikken mandag morgen ville blive ramt af en arbejdsnedlæggelse.

Det ville ske i protest over, at DSB vil beskære antallet af tillidsrepræsentanter.

Lørdag blev der indkaldt til hastemøde mellem de ansattes organisation, Dansk Jernbaneforbund, og Dansk Arbejdsgiverforening, der repræsenterer DSB.

Efterfølgende opfordrede Dansk Jernbaneforbund medlemmerne til at arbejde normalt mandag.

Alligevel kom arbejdsnedlæggelsen mandag morgen.

Poul Gemzøe-Enemark mener ikke, at forbundet har gjort tilstrækkeligt for at få medarbejderne til at lade være med at strejke.

- For eksempel når man i sin Facebook-gruppe inden strejken i dag skriver, at hvis man vil drøfte noget, så skal det ske i et lukket fora. Det mener vi ikke er i overensstemmelse med, at man reelt ønsker, at medarbejderne skal genoptage arbejdet, siger Poul Gemzøe-Enemark.

Anklagerne afvises af forbundsformand Henrik Horup.

- Retorikken er hård. Det er nogle voldsomme anklager fra DSB om, at vi skulle vide noget om det.

- Vi har ikke kendt til denne her nedlæggelse. Vi vil ikke have noget med det at gøre, siger Henrik Horup.

Selv om retten ikke har taget stilling til det, forventer Henrik Horup, at de aktionerende medarbejdere idømmes en bod.

