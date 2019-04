Lokomotivførere på s-togene i og omkring København har mandag morgen nedlagt arbejdet.

'Som følge af en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse kører der ikke S-tog mandag morgen.'

Sådan lyder meldingen fra DSB på Twitter mandag morgen.

Ifølge Tony Bispeskov, der er informationschef i DSB, er det usikkert, hvornår togene i hovedstadsområdet vil køre igen:

»Der er tale om en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. Og det er i sagens natur svært at sige, hvornår lokomotivførerne genoptager arbejdet,« siger han til Ritzau.

»Vi opfordrer alle passagerer til at holde sig opdateret online. Men man bør forsøge at finde alternative transportformer som for eksempel bus eller metro,« tilføjer han.

Han understreger, at rejsetidsgarantien fortsat gælder.

Arbejdsnedlæggelsen kommer efter længere tids konflikt mellem lokomotivførerne og DSB.

Konflikten skyldes blandt andet, at DSB har opsagt en række lokalaftaler om arbejdstid. Senest har DSB ønsket antallet af tillidsfolk reduceret markant, og i november gik Dansk Jernbaneforbund med til at gå fra 99 til 41 tillidsrepræsentanter.

Men fordi de øvrige aftaler om DSB-medarbejdernes fremtidige vilkår ikke er på plads, har forbundet endnu ikke ville skrive under på aftalen om færre tillidsfolk.

Aftalen skulle ellers træde i kraft 1. april.

Den manglende aftale og usikkerheden om tillidsfolkene fik ifølge Avisen.dk angiveligt DSB-ansatte til i en pressemeddelelse at varsle arbejdsnedlæggelse mandag.

Opdateres...