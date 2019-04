Konflikt mellem DSB og S-togenes lokomotivførere i hovedstadsområdet fører til aflysninger mandag morgen.

Der kører ingen S-tog i Storkøbenhavn mandag morgen. Det sker efter en arbejdsnedlæggelse blandt S-togenes lokomotivførere.

Det oplyser DSB tidligt mandag morgen.

Arbejdsnedlæggelsen kommer efter længere tids konflikt mellem lokomotivførerne og DSB.

Ifølge Tony Bispeskov, der er informationschef i DSB, er det usikkert, hvornår togene i hovedstadsområdet vil køre igen.

- Der er tale om en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. Og det er i sagens natur svært at sige, hvornår lokomotivførerne genoptager arbejdet, siger han.

- Vi opfordrer alle passagerer til at holde sig opdateret online. Men man bør forsøge at finde alternative transportformer som for eksempel bus eller metro.

Han understreger, at rejsetidsgarantien fortsat gælder.

/ritzau/