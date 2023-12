I Ølst kæmper man fortsat med efterdønningerne af det jordskred, der ramte for snart to uger siden – og lige nu arbejdes der i døgndrift.

Man arbejder nemlig på at forhindre en mulig miljøkatastrofe, skriver TV 2 Østjylland.

Det er særligt Alling Å, som myndighederne er bekymrede for.

Siden tirsdag 19. december har Randers Kommune i samarbejde med entreprenører og beredskab arbejdet på at omlægge og rørlægge åen.

Det sker i et forsøg på at redde Alling Å fra den forurenede jord, der er i skred på Gl. Aarhusvej i Ølst syd for Randers, hvor jordbehandlingsvirksomheden Nordic Waste også ligger.

I alt er 30 personer i færd med at sikre åen.

»Vi gør det, vi skal for at afværge den miljøkatastrofe, og det betyder, at Alling Å skal sikres. Det er overskriften for det hele,« siger Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør i Randers Kommune, til TV 2 Østjylland.

Jordskreddet skete 16. december som følge af massiv regn.

Udover de miljømæssige farer, har jordskreddet også medført nogle trafikale ændringer i området, ligesom at en del af Gl. Aarhus er blevet ødelagt.

Det er dog åen, som vækker størst bekymring lige nu.

Jesper Kaas Schmidt siger afslutningsvis, at omdirigeringen af åen er blevet løst inden for nogle få dage. Det er dog ønsketænkning, og det kan selvsagt ikke udelukkes, at naturens kræfter forlænger arbejdet.

Særligt fordi, at jorden stadig skrider i området.

Du kan læse mere om jordskreddet HER.