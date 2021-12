Der er ekstra penge på vej til sundhedspersonalet i Region Nordjylland.

Penge der har til formål at fastholde personale og honorere medarbejdere, lyder det i en pressemeddelelse fra Region Nordjylland.

Pengene kommer fra den coronavinterpakke på samlet set en milliard kroner, som Folketinget vedtog i forbindelse med finanslovforhandlingerne.

Her er 103,3 millioner kroner dedikeret til Region Nordjylland.

Sygeplejersker i strejke demonstrerer i Aalborgs midtby, fredag den 30. juli 2021. Strejken for mere i løn begyndte 19. juni og optrappes i august.(Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Sygeplejersker i strejke demonstrerer i Aalborgs midtby, fredag den 30. juli 2021. Strejken for mere i løn begyndte 19. juni og optrappes i august.(Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

»I Region Nordjylland har vi prioriteret coronavinterpakken til de dele af sundhedsvæsenet, der har allermest brug for styrket robusthed hen over denne vinter. Hos os har vi defineret formålet som blandt andet at fastholde sundhedspersonale på de nordjyske hospitaler i særligt udsatte afsnit og styrke aktiviteten i forhold til det akutte pres og den overbelægning, vi oplever her i vinter,« siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

Hvordan pengene har skullet fordeles, har været op til de enkelte regioner, hvor man i fællesskab med de faglige organisationer har besluttet, hvem der skal have glæde af de mange millioner.

»Vi ved, at medarbejdere fra alle faggrupper virkelig har knoklet, og alle har markante ændringer i deres arbejdsliv. Derfor har det også været en svær opgave at prioritere midlerne, men i denne omgang har vi ønsket at prioritere robustheden for patienternes og personalets skyld,« siger Ulla Astman.

Aftalen indebærer, at en lang række medarbejdere på eksempelvis de døgndækkede sengeafsnit på Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland og de portører og rengøringsmedarbejdere, der servicerer de områder, får et fastholdelsestillæg på 12.000 kroner. Beløbet er ens for alle de valgte faggrupper.

Derudover får medarbejdere, der arbejder ekstra, en bonus ved vinterens udløb. Hvor stor bonussen er, vil være afhængig af mængden af overarbejde og frivilligt ekstra arbejde, står der i pressemeddelelsen.

Udbetalingerne er en engangsbevilling og vil blive udmøntet via enganstillæg.