Det blev til 274 timers solskinstimer i april. Det er to timer mere end den tidligere rekord fra 2009.

April har været usædvanlig solskinsrig, når der sammenlignes med samme måned i tidligere år.

Forårsmåneden har således slået rekord for antallet af solskinstimer.

Solen skinnede i hele 274 timer i april. Det er to timer mere end den tidligere rekord på 272 timer, der blev sat i 2009.

Siden 2006 er gennemsnittet for solskin 211 timer i april.

Det fortæller Mikael Scharling, der er klimatolog på DMI.

- Vi har registreret solskin landsdækkende siden 1920, så det er ret usædvanligt, at vi har så meget solskin, siger han.

Solskinstimerne bliver målt via 29 vejrstationer, der er placeret forskellige steder i Danmark, hvor solen også bliver målt om natten.

- Vores målere er i gang døgnet rundt, også når solen er gået ned, for så registrerer den bare, at der er nul solskin, siger Mikael Scharling.

- Vejrstationerne måler ikke det direkte solskin, men de måler energien af den solstråling, der kommer. Det kan man omregne til, hvornår solen skinner, og så bruger vi de data.

- Ud fra målestationerne beregner vi et landsgennemsnit gennem en model baseret på matematik.

De mange soltimer i april skyldes ifølge klimatologen vejrforholdene over hele Skandinavien.

- At vi har fået de mange solskinstimer i april, er fordi vi har haft et højtryk liggende, og som over Skandinavien har holdt lavtrykkene væk, så de enten er kommet nord eller syd om os.

- Det har givet mulighed for at få få skyer, meget solskin og meget lidt regn, siger Mikael Scharling.

Selv om timerne med sol var mange i april, betyder det ikke, at den kommende sommer blive varmere, end den plejer.

- Hvis vi ser fremad, så er der ikke nogen garanti for, at højtrykket fortsat vil dominere. Vi kan ikke sige, at vi vil få en god sommer, bare fordi vi har haft mange solskinstimer i april, siger Mikael Scharling.

