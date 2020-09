Smittesporingsapp, som 1,5 millioner danskere har downloadet, ændres efter meldinger om fejl.

Den danske smittesporingsapp, "Smittestop", bliver nu lavet om efter meldinger om fejl.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet til TV2.

Det er blandt andet kommet frem, at appen i flere tilfælde ikke har adviseret pårørende eller andre tæt på en smittet, selv om personen har meldt sig smittet via appen.

Ændringen i opsætningen af appen sker efter dialog med Google og Apple, der står bag styresystemerne Android og iOS.

Ministeriet skriver til tv-stationen, at "appen nu vil give besked til flere personer", der har været udsat for mulig smitte.

I sidste uge kunne dagbladet Politiken berette, at tidligere børne- og ungeborgmester i København Pia Allerslev havde indberettet i "Smittestop", at hun var coronasmittet.

Alligevel fik hendes familie og nære omgangskreds ikke besked om, at de havde været tæt på en smittet.

Sundheds- og Ældreministeriet sagde i den forbindelse, at man har modtaget en række henvendelser fra borgere, der har meldt sig smittet i appen, som undrer sig over, at deres nære kontakter ikke fik besked i appen.

"Smittestop" blev lanceret i juni. Det er uvist, hvor længe appen har været fejlbehæftet.

Med appen kan brugere i anonymiseret form give besked til andre brugere af appen, som man har været tæt på, hvis man bliver testet positiv med coronavirus.

Appen kan på den måde også give besked til personer, som man ikke kender. Derefter kan de blive testet.

Ifølge ministeriet har 1.541.633 personer downloadet appen, og i alt har 3517 personer meldt sig smittet siden juni.

/ritzau/