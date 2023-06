Med en VPN – som står for virtuelt privat netværk – kan du gøre dig selv 'usynlig' på internettet og beskytte dine data.

Det er i hvert fald det, der er meningen. Men nu er det gået helt galt for en af de store VPN-apps.

Sådan lyder det fra techmediet CPO Magazine.

Den populære gratis VPN-app SuperVPN er downloadet mere end 100 millioner gange fra blandt andet Google Play Store og Apple App Store.

Nu er det dog blevet opdaget, at appen har haft et stort datalæk.

Sikkerhedsresearchen Jeremiah Fowler har fundet et læk på 133 Gigabyte, og i dem ligger der intet mindre end 360 millioner registrerede og sensitive oplysninger om appens brugere.

Lækket har også afsløret, at SuperVPN lagrede såkaldte logfiler på trods af at have en politik om ikke at gøre dette.

Informationerne, som nu er lækket, og som kan bruges til at identificere appens brugere, er blandt andet IP-adresser, e-mailadresser og geolokationer.

Det er ikke første gang, at SuperVPN oplever et datalæk. Faktisk er der en længere historik af problemer med appen.

I 2022 fjernede Googlen endda appen fra Play Store, fordi den var for usikker, efter 21 millioner brugere fik lækket data, og i 2016 anbefalede et hold australske researchere brugere at slette appen, fordi den kunne indeholde malware.