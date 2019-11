Mange danskere er lige nu ramt af fnat, men det kan være en udfordring at få den rette behandling.

Apoteker landet over er nemlig løbet tør for tabletterne Stromectol.

Tabletterne skal hjælpe på den intense kløe, som opstår som følge af hudsygdommen, men ifølge TV 2 bliver mange danskere altså lige nu mødt med den besked, at tabletterne er udsolgt.

Og er man ramt af fnat, skal man væbne sig med tålmodighed. Der går nemlig hele 14 dage, inden tabletterne forventes at være tilbage på hylderne på landets apoteker.

Arkivfoto. Fnat rammer især på steder som hånden og mellem fingrene. Foto: Shutterstock Vis mere Arkivfoto. Fnat rammer især på steder som hånden og mellem fingrene. Foto: Shutterstock

Det må siges at være dårlig timing. Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsens Landspatientregister viser nemlig, at der siden 2016 har været en firdobling i antallet af ambulante besøg på sygehusene, hvor fnat har været årsagen.

I 2016 var der 520 ambulante besøg. Allerede året efter var tallet steget til næsten det dobbelte, hvor 967 ambulante besøg vedrørende hudsygdommen blev registreret.

2018, som er året for de nyeste tal, Sundhedsdatastyrelsen ligger inde med, var der sket en yderligere fordobling, da hele 2.000 ambulante besøg blev registreret.

Fnatmiderne må altså i den siges at have gjort indtog i de danske hjem, og mange danskere har derfor brug for hjælp til at få bugt med fnatmider.

Gode råd - Sådan undgår du fnat Kontakt din læge, hvis du er i tvivl, og få afklaret, om du er smittet, samt hvordan du skal behandles.

Typisk behandles fnat med creme. I svære tilfælde med tabletter.

Vær omhyggelig med hænderne. Fnatmiderne sidder ofte mellem fingrene.

Smør hænderne med cremen igen, hvis du har vasket dem inden for otte til 12 timer.

Vask alt, hvad der kan vaskes, ved 60 grader.

Dyner, hovedpuder, uldne tæpper med mere kan puttes i lukkede plasticposer i tre døgn.

Isolér alle genstande, der kan være smittet med fnat, fra kontakt med mennesker i to til tre døgn ved stuetemperatur.

Ved korrekt og hurtig behandling forsvinder symptomerne i løbet af en til tre uger. Kilde: Sundhedsstyrelsen

Som udgangspunkt behandles fnat med creme og shampoo, men hvis de ikke virker, er tabletterne Stromectol som regel næste skridt.

Dog bliver produktet ikke solgt i Danmark, og derfor skal læger have tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen til at udlevere tabletterne.

Herefter skal den godkendes, sendes retur til lægen og udleveres til patienten, som så kan hente tabletterne på apoteket.

Det kan man i hvert fald under normale omstændigheder, men lige nu er apotekbesøgene altså forgæves. I stedet må man væbne sig med tålmodighed.