Blødt fra land.

Aalborgenserne var ikke lige så vaccinationsvillige som resten af landet, da det i fredags blev muligt at få et stik mod influenza.

På landsplan var tilslutningen til influenzavaccinen ellers rekordhøj. 45 procent flere end sidste år tog imod et stik på førstedagen.

Men i Aalborg var billedet altså en del anderledes. Det fortæller Mikael Sell, der er apoteker på Budolfi Apotek i centrum af byen:

»Det væltede ikke ind, som vi havde regnet med. Cirka 75 mennesker kom fredag forbi og fik stikket, og det er en lille smule færre end sidste år,« siger han.

Apotekeren har ikke umiddelbart én klar og åbenlys forklaring på, at tilslutningen startede lavere ud i Aalborg. Men han tror, at flere faktorer har spillet ind:

»Det kan måske have noget at sige, at vi startede op på en fredag, hvor folk skal så meget andet. Og så spiller det formentlig også ind, at det denne gang kun er en begrænset gruppe, der kan få vaccinationen til at starte med,« lyder det fra Mikael Sell, der også fortæller, at han har gjort mange spørgelystne ældre opmærksom på, at man jo ikke behøver at komme og få stikket på den første mulige dag.

Budolfi Apotek melder til gengæld om mere travlhed fra starten af den nye uge:

»Der er fuldstændig booket op mandag. Der sidder konstant fem-seks mennesker i kø, som skal vaccineres. Jeg forventer, at vi får 100 mennesker igennem i løbet af dagen,« forudser apotekeren.

Meldingen går i øvrigt på, at det primært er to aldersgrupper, der indtil videre har benyttet sig af tilbuddet om vaccination mod influenza. Der er mange 65-70-årige i stolene på apoteket, og så benytter mange ældre på +80 sig også af tilbuddet.

I den sidstnævnte aldersgruppe benytter en stor del i øvrigt lejligheden til også at få et vaccinationstik mod lungebetændelse, når de alligevel er på apoteket. De får et stik i hver skulder – men med hver sin vaccine.

Sidste år blev Budolfi Apotek nærmest løbet over ende, da der blev åbnet op for muligheden for uden tidsbestilling at få et stik mod influenza på apoteket. Så derfor har de i år to vaccinationsstole ude bag i butikken – i stedet for en.

Proceduren omkring stikket foregår næsten på samme måde, som du kender fra vaccination mod corona.

Du vælger 'vaccination' på skærmen og trækker et nummer. Derefter kaldes du frem til skranken, når det bliver din tur. Inden du får nålen i armen, får du så fortalt, hvad der skal ske, og bliver gjort opmærksom på mulige bivirkninger. Og efter selve stikket skal du sidde til observation andetsteds i butikken i et kvarter.

Frem til 22. oktober er vaccinationen mod influenza forbeholdt personer, der er fyldt 65 år, førtidspensionister, gravide i 2. og 3. trimester og personer med kroniske sygdomme såsom astma, KOL, hjerte-kar-sygdomme og diabetes.

Også sundheds- og plejepersonale med tæt kontakt til sårbare borgere kan blive vaccineret nu.