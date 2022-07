Lyt til artiklen

Apollo Rejser er storkunde hos SAS, hvor omkring 1000 piloter lige nu strejker efter forhandlingerne om en ny overenskomst brød sammen mandag.

»Sandheden er, at her i kølvandet på corona, har efterspørgslen ligget en del over det udbud, der er i branchen. I og med, at det er højsæson nu, er det svært, for ikke at sige umuligt, at finde alternative løsninger,« siger Glenn Bisgaard, salgsdirektør i Apollo Rejser, til Børsen.

Lige nu er det kun en afgang mandag, der er påvirket.

Men Gleen Bisgaard frygter weekenden.

Apollo Rejser har 16 fyldte fly, der skal sendes afsted fra Danmark i weekenden og hente gæster hjem.

Der er tale om 32 flyvninger, som selskabet ikke ved, hvad der skal ske med. SAS varsler kun én dag før afgang, så det er svært at forberede sig for dem.

Gleen Bisgaard forsikre om, at man arbejder på højtryk for at finde alternativer, hvis fly skulle blive aflyst.

Vigtigst for ham er, at de ikke har strandende kunder, der ikke kan få et fly hjem.