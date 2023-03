Lyt til artiklen

Flere børn i alderen nul til fem år bliver ramt af invasiv streptokokinfektion.

Det skriver DR.

Sygdommen kan for det meste klares med en antibiotikakur, men for flere børn på Sjælland, har der været nødvendigt med en tur på hospitalet.

Det oplyser børneafdelinger i Roskilde, Slagelse, Holbæk og Nykøbing Falster til DR.

»Vi har set en markant stigning i tilfælde, hvor børnene bliver mere syge og har brug for indlæggelse og intravenøs antibiotikabehandling. Vi er ikke pressede på en bekymrende måde, men vi kan godt mærke, at der er mange syge børn for tiden,« fortæller cheflæge på Sjællands Universitetshospital i Roskilde, Malene Boas.

Statens Serum Institut kan da også oplyse til DR, at antallet af invasive tilfælde af streptokokinfektioner er fordoblet på fem år.

I år har der indtil videre været 4.202 tilfælde. Heraf har 74 været invasive tilfælde, som kan være livsfarlige.

Den højeste incidens findes blandt i øjeblikket blandt de ældre over 85 år og dernæst hos ældre over 65 år samt hos de nul til femårige børn, skriver SSI.

De fortæller også, at der ikke er tegn på, at alvorligheden af iGAS (invasive tilfælde af streptokokinfektion) er anderledes end tidligere. Det vurderer de på baggrund af længden af indlæggelse og andelen af indlagte, der modtager intensiv behandling.