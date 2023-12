Der er i første halvdel af 2023 blevet indberettet 5215 sager om netbanksvindel til Finans Danmark.

Ligesom bankkunderne er også bankrøverne rykket fra bankfilialer til net- og mobilbank - og de har fået nye metoder til at snyde danskerne.

Det viser nye tal fra bankernes brancheorganisation Finans Danmark, skriver Berlingske.

I første halvår af 2023 er der blevet indberettet 5215 sager om netbanksvindel til Finans Danmark. Det er mere end en fordobling af tallet fra første halvår af 2022, og flere sager end der var i hele 2022 tilsammen.

- Problemet med de her sager er, at det i sidste ende er folk selv, der ender med at overføre pengene til de kriminelle. Og det er rigtig svært for bankens systemer at stoppe det i situationen, siger Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark, til avisen.

Ifølge direktøren har bankerne selv gjort en række tiltag for at opruste over for de digitale svindlere.

Han fortæller, at der sidder 500 personer, som udelukkende beskæftiger sig med at bekæmpe svindel, på tværs af bankerne.

Dermed er antallet af ansatte mere end fordoblet de seneste fem år.

Dertil bliver der årligt brugt 750 millioner kroner på at bekæmpe og forebygget digital kriminalitet. Det gælder blandt andet vedligeholdelse og udvikling af it-systemer til formålet.

Og tilsyneladende betaler det sig - for selv om antallet af sager er vokset betydeligt det seneste år, er svindlerne ikke sluppet af sted med flere penge, skriver Berlingske.

I første halvår i 2023 kom de af sted med 54,5 millioner kroner, hvilket er omkring det samme beløb som i første halvår af 2022.

Ifølge Finans Danmark stopper bankerne i dag cirka 60 procent af alle svindelforsøg.

