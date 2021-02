Der er det seneste døgn registreret 603 smittede med coronavirus, oplyser SSI.

Det er dobbelt så mange, som blev testet positiv for to uger siden. Den 13 februar blev 274 personer testet positiv for coronavirus.

Det er det højeste antal nysmittede i fire uger. Tallet skal dog ses på baggrund af, at antallet af testede er det højeste i år.

148.538 prøver er det seneste døgn blevet analyseret. Andelen af smittede - den såkaldte positivprocent - er 0,41.

Antallet af indlagte er faldet med tre til 235. Antallet af indlagte er det laveste siden midten af november. Det har været faldende siden midten af januar.

45 af de indlagte ligger på intensivafdelingen. 21 får hjælp til at trække vejret af en respirator.

Det seneste døgn er seks personer med coronavirus registreret afgået ved døden.

/ritzau/