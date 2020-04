Regionerne ser et markant fald i antallet af psykiatriske indlæggelser. Det kan skyldes virusfrygt, lyder det.

I marts måned er antallet af indlagte på landets psykiatriske afdelinger faldet markant.

Det skriver Information, som har lavet en rundspørge blandt landets fem regioner.

I alle regioner er belægningsgraden - den udnyttede sengekapacitet - meget lavere, end den plejer at være.

Region Nordjylland og Region Sjælland oplever de største fald. Her er belægningsgraden i øjeblikket 30 procent lavere end det årlige gennemsnit.

Regionerne selv mener, at det kan skyldes, at nogle psykisk syge borgere holder sig væk af frygt for smitte.

Nogle udskrives også tidligere. Andre af psykiatriens kendte patienter behandles ambulant.

Knud Kristensen, som er landsformand i Sind, kalder faldet "voldsomt" over for Information.

- Virusset kurerer jo ikke folk for psykiske lidelser, og der er mindst lige så mange derude, der har brug for hjælp, som normalt.

- Fortsætter det her i lang tid, kan problemet bliver uoverstigeligt, siger han til dagbladet.

I Region Nordjylland var belægningsgraden på 57 procent på den sidste dag i marts.

Samme tid sidste år var tallet på 85 procent, mens det årlige gennemsnit lå på 86 procent.

Ligeledes ser man i Region Sjælland, at belægningsgraden i voksenpsykiatrien - fraregnet retspsykiatrien - er faldet fra et gennemsnitligt niveau på 85-90 procent til 56 procent i marts.

Alle fem regioner peger ifølge Information på, at coronavirusset kan være en del af forklaringen. Men både akutmodtagelser og psykiatriske afdelinger er åbne, lyder det.

I Region Hovedstadens Psykiatri har de ambulante patienter, som ikke møder op, til gengæld øget video- og telefonkontakt med psykiaterne.

Det oplyser lægelig vicedirektør Ida Hageman til Information.

Alligevel er den udnyttede sengekapacitet i børne- og ungdomspsykiatrien på 73 procent og på 75 procent i voksenpsykiatrien.

Det årlige gennemsnit ligger omkring 90 procent i regionen.

