Det er endnu for tidligt at vurdere, om coronakrisen vil påvirke sammensætningen af befolkningen i fremtiden.

Der vil være 59 procent flere personer over 80 år i Danmark i 2030 sammenlignet med i dag.

Sådan lyder vurderingen i Danmarks Statistiks seneste befolkningsfremskrivning, som er offentliggjort onsdag morgen.

I dag udgør aldersgruppen 4,7 procent af den samlede befolkning - men i 2030 vil aldersgruppen udgøre mere end syv procent.

Den kraftige stigning skyldes blandt andet, at de store fødselsårgange fra perioden lige efter Anden Verdenskrig vil være fyldt 80 år i 2030.

Helt præcist er der i dag 272.326 personer over 80 år i Danmark. Og det tal forventes i løbet af de næste ti år at stige med over 160.000 personer til 433.511.

Udbruddet af coronavirus vurderes i fremskrivningen at kunne have en indvirkning på befolkningstilvæksten og strukturen af den fremtidige befolkning.

Eksempelvis hvis bestemte gruppers dødelighed ændres markant i 2020 eller de efterfølgende år.

Det er dog endnu for tidligt at afgøre, om for eksempel personer over 80 år er så hårdt ramt af virusudbruddet, at det kommer til at have betydning for aldersgruppens dødelighed, lyder vurderingen fra Danmarks Statistik.

Derudover kan det tænkes, at både ind- og udvandringen kan blive påvirket af de forandringer, der er sket i samfundet som følge af coronakrisen.

Også fertiliteten kan blive påvirket af coronakrisen, påpeger Danmarks Statistik.

Men ingen af disse mulige forandringer er det på nuværende tidspunkt muligt at tage højde for, lyder det i fremskrivningen.

Befolkningsfremskrivningen ser helt frem mod 2060 - og her ventes antallet af personer over 80 år at overstige 655.000.

Ifølge Danica Pension betyder det meget for både den enkeltes og samfundets økonomi, at den danske befolkning bliver ældre og ældre.

Blandt andet bør den enkelte huske, at et længere liv betyder, at man skal tidligt i gang med sin pensionsopsparing.

- Det er vigtigt, at vi aktivt tager stilling til vores liv som pensionist tidligere, end vi hidtil har gjort, siger seniorøkonom Mads Moberg Reumert.

Og her er der en udfordring, da to ud af fem ifølge Danica Pensions tal ikke sparer nok op til, at de kan opretholde deres levestandard i den lange alderdom, de kan se frem til.

/ritzau/