Dårlige og kostvaner og ingen motion er medvirkende til, at fedme fortsat plager Grønlands befolkning.

Fedmen plager fortsat den grønlandske befolkning. Antallet af overvægtige grønlændere stiger og har gjort det siden 1993.

Det viser en undersøgelse fra 2018 foretaget af Statens Institut for Folkesundhed, som blev offentliggjort torsdag.

Det er en kombination af dårlige madvaner og mindre motion, der får flere og flere grønlændere til at tage på.

Det fortæller Peter Bjerregaard, som er professor i Folkesundhed i Grønland på Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet.

- Hele verdens samfundsudvikling går i den retning, og i Grønland er det bare værre. De drikker mere sodavand, spiser mere slik og underlødig kost, samtidig med at de er mindre fysisk aktive end før, siger han.

- Dagligdagen er mere mekanisk, og så kommer der flere overvægtige, selv om der i Grønland er mange, der er fysisk aktive og motionerer.

Der bor omkring 55.000 mennesker i Grønland. I undersøgelsen deltog 2500 grønlændere over 15 år, hvor de blev vejet og har fået målt højde, talje- og hofteomfang samt fedtprocent.

- I Grønland er der flere overvægtige sammenlignet med danskerne. Der kan også være noget arveligt og genetisk i det, siger Peter Bjerregaard.

- De er mere følsomme over for ændringer i kosten i forhold til mange andre steder i verden. Men det forklarer kun det høje antal og ikke den markante stigning, siger professoren.

Resultaterne fra undersøgelsen viser, at 32 procent af Grønlands kvinder har en BMI på over 30, mens 24 procent mænd har en BMI på over 30.

Ifølge Sundhedsstyrelsens hjemmeside, er man "moderat overvægtig", hvis ens BMI er mellem 25 og 30. Man er "svær overvægtig", hvis den er over 30.

Første undersøgelse ag grønlændernes overvægt blev foretaget i 1993, og denne er den femte. I den første undersøgelse havde 12 procent kvinder og 13 procent mænd en BMI på over 30.

/ritzau/