Mens antallet af nye smittetilfælde er faldet, er der også indlagt færre coronapatienter på sygehusene.

Siden mandag er der registreret 290 nye tilfælde af coronasmitte i Danmark.

Det oplyser Statens Serum Institut tirsdag i sin daglige opdatering.

De 290 nye tilfælde er det laveste antal i over en måned. Man skal tilbage til 9. september for at finde et lavere antal.

Med til historien hører, at der lige nu bliver foretaget færre test for corona, end det var tilfældet i dele af september.

Tirsdag er 103 patienter indlagt på de danske sygehuse med coronavirus. Det er fire færre end mandag.

I løbet af det seneste døgn er der registreret tre dødsfald hos coronasmittede.

