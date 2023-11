280 mennesker mistede livet som følge af narkotika i Danmark i 2022.

Det er en stigning i forhold til 2021, hvor tallet lå på 248.

Især dødsfald og forgiftninger med kokain er stigende.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

280 personer mistede livet som følge af narkotika i Danmark i 2022. Foto: Jakob Eskildsen/Ritzau Scanpix Vis mere 280 personer mistede livet som følge af narkotika i Danmark i 2022. Foto: Jakob Eskildsen/Ritzau Scanpix

Antallet af dødsfald, hvor kokain er den formodede dødsårsag er steget fra 9 dødsfald i 2021 til 18 dødsfald i 2022.

Samtidig er antallet af sygehusophold på landets skadestuer som følge af forgiftninger med kokain steget fra 458 til 506 tilfælde i samme periode.

Niels Sandø er enhedschef i Sundhedsstyrelsen. Han siger:

»Vi er bekymrede over stigningen i antallet af dødsfald relateret til kokainforgiftning og stigningen i forgiftninger med kokain. Selvom der er tale om små tal og mindre stigninger, så er den samlede udvikling omkring kokain bekymrende.«

En højere renhed i kokainen og større tilgængelighed af stoffet i Danmark, nævnes som årsager til stigningen i antal dødsfald.

»Kombinationen af den øgede tilgængelighed og stærkere stof kan ikke udelukkes at have betydning for antallet af kokaindødsfald- og forgiftninger. For når der er højere renhed og herudover svingende variationer af styrke, øger det risikoen for utilsigtede overdoser, fordi brugerne af illegale stoffer generelt ikke er opmærksomme på den faktiske styrke af det stof, de indtager,« siger Niels Sandø.

Rapporten viser også, at der er tegn på en mindre stigning i forgiftninger med opioider hos unge mellem 16 og 25 år, mens der er tegn på et lille fald i forgiftninger hos børn under 16 år. Det er ikke en alarmerende udvikling, men der er alligevel grund til bekymring.

»Vi kan konstatere, at der er en bevægelse i den forkerte retning vedrørende forgiftninger med opioider hos børn og unge i alderen 16-25 år, og at det især skyldes opioider som for eksempel tramadol og oxycodon. Det er bekymrende, og det er vigtigt, at kommunerne har fokus på den lokale stofforebyggende indsats, ligesom vi fortsat løbende følger udviklingen,« siger enhedschefen.