Med kun ganske få dage tilbage af 2018 ser det ud til, at året kan bryste sig af en kedelig rekord - højeste antal mæslingetilfælde i 20 år.

Ifølge det britiske medie The Guardian forventes mere end 60.000 børn og voksne at være blevet smittet med den potentielt livsfarlige virus, inden året er omme.

Det viser en analyse, som The Guardian har lavet af tal fra verdenssundhedsorganisationen WHO.

Årsagen til det høje antal skal ifølge eksperter findes i, at såkaldte vaccine-skeptikere vinder frem på bl.a. de sociale medier, hvor de advarer mod, at børn bliver vaccineret mod eks. mæslinger, fordi de frygter for bivirkninger.

Mæslinger - en meget smitsom sygdom Mæslinger er en infektion i luftvejene. Det viser sig blandt andet ved rødt udslæt på kroppen.

I de alvorligste tilfælde er mæslinger livstruende.

Med en effektiv vaccine mod mæslinger er det lykkedes at bringe forekomsten af mæslinger ned på verdensplan.

Dog er der dele af verden, heriblandt Europa, hvor der ikke er tilstrækkelig tilslutning til vaccinationsprogrammet. De seneste år har der været en skepsis over for vaccinen.

På grund af smittefare kræves en vaccinationstilslutning på mindst 95 procent for at eliminere mæslinger i Europa. Der skal gives vaccine ad to omgange. Kilder: Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen, WHO.

I disse kredse er det blandt andet en udbredt opfattelse, at vaccinen kan føre til autisme.

Og det vækker bekymring i videnskabelige kredse, fortæller Vytenis Andriukaiti, EU's kommissær med ansvar for sundhed og fødevaresikkerhed, der betragter det for værende »fake news«.

»Det er ikke kun mig - hele det videnskabelige samfund er bekymret - epidemiologer, børnelæger, infektionseksperter og mange sundhedsministre,« fortæller han til The Guardian.

I flere europæiske lande og i USA er flere højreorienteret politikere den seneste tid hoppet med på vognen af folk, der mener, at forældre ikke skal vaccinere deres børn mod mæslinger.

»Det er meget uansvarligt,« siger Vytenis Andriukaiti.

Mæslinger har været elimineret i Danmark siden 2017, men i den forgangne uge blev et dansk skolebarn smittet med mæslinger under en rejse til Ukraine. Ifølge Statens Serum Institut havde barnet været på besøg hos din familie i Ukraine frem til den 8. december, og den 18. december udviklede barnet mæslingelignende udslæt.

Antallet af mæslingetilfælde i 2018 er fordoblet i forhold til 2017, mens der i 2017 var 30 procent flere tilfælde end i 2016.

WHO har en målsætning om at have udryddet mæslinger i Europa inden 2020. 37 ud af 53 europæiske lande har elimineret mæslinger indtil videre.