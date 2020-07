29 er indlagt med coronavirus på landets sygehuse. Tallet har haft kurs nedad siden starten af april.

Antallet af indlagte med coronavirus i Danmark er faldet med tre til 29. Det viser en opdatering fra Statens Serum Institut.

Ud af de indlagte er 11 så syge, at de er indlagt på en intensiv afdeling. Det er en mere end tirsdagens opgørelse. Fire af de 11 patienter har brug for en respirator til at trække vejret.

Der er samtidig registreret et nyt dødsfald blandt coronasmittede. Samlet har der været 606 dødsfald blandt coronapatienter i Danmark siden marts, hvor det første dødsfald blev registreret.

Derudover er der konstateret 26 nye smittede på baggrund af omkring 12.300 test.

Samlet set er 12.794 testet positiv for coronavirus, siden det første tilfælde blev konstateret i slutningen af februar.

Ud af den gruppe har langt størstedelen overstået deres infektion.

/ritzau/