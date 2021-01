Der er registreret 1239 smittetilfælde. Andelen af positive prøver er den højeste i seks dage.

Der har været en stigning i antallet af indlagte med coronavirus over det seneste døgn.

Antallet af indlagte stiger med 45 til 920, oplyser Statens Serum Institut (SSI).

Stigningen i antallet af indlæggelser skal ses i lyset af, at der generelt bliver udskrevet færre patienter i weekenden. Tallene er trukket mandag morgen, og derfor kan tallene være højere, end de ellers ville have været på en hverdag.

På grund af weekendforholdet bliver det også særligt interessant at se, hvordan antallet af indlagte ser ud om et døgns tid, siger Torben Mogensen, formand for Lungeforeningen.

- Men her og nu er det bekymringsværdigt, at der stadig er så mange indlagte, så mange dage efter vi lukkede ned i december, siger Torben Mogensen.

Ud af de 920 coronaindlagte er 138 af dem så syge, at de er indlagt på en intensivafdeling, hvoraf de 88 er tilkoblet en respirator.

Der er fundet 1239 nye smittetilfælde ud fra 55.706 prøver. Positivprocenten lyder dermed på 2,22, hvilket er højere end de seneste seks dage. Der har dog været væsentligt flere test de øvrige dage.

Positivprocenten bliver fulgt tæt af sundhedsmyndighederne, da den kan give en indikation af, hvor megen smitte der er i samfundet.

At der bliver foretaget færre test, vækker ligesom antallet af coronaindlagte bekymring hos formanden fra Lungeforeningen.

- Det er trist, fordi det rigtig vigtigt, at man får testet så mange som muligt, så man kan opdage eventuelle smittetilfælde, så folk kan isolere sig og ikke bringe smitten videre.

- Nu er det sådan, at der har været weekend, men der er altså en tendens til færre foretagne test, og det er bekymringsværdigt, siger Torben Mogensen.

Tallene fra SSI indeholder ikke lyntest, hvor der søndag blev fundet 186 positive prøver blandt 12.733 tilfælde.

Det vides ikke, hvor stort et overlap der er mellem personer, der får taget både lyntest og test i det offentlige. Derfor kan man ikke lægge tallene sammen.

Der er det seneste døgn registreret 27 dødsfald med coronasmittede. Dermed har Danmark 1597 dødsfald under pandemien.

Danmark begyndte 27. december at vaccinere for coronavirusset.

Mandag er status, at 115.932 har fået det første stik. Det svarer til 1,99 procent af befolkningen.

Sundhedsstyrelsen meldte fredag ud, at alle voksne kan være færdigvaccineret 27. juni, hvis vaccinerne ankommer til Danmark i det forventede tempo.

/ritzau/