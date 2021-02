Forud for genåbningen 1. marts er antallet af indlagte på det laveste niveau siden slutningen af november.

Der er registreret 523 nye smittetilfælde det seneste døgn, oplyser Statens Serum Institut (SSI). Det er det fjerdehøjeste antal på én dag i februar, men skal ses i lyset af, at antallet af test er det næsthøjeste i denne måned.

Hvis man ser på forholdet mellem test og positive - positivprocenten - er den opgjort til 0,37 procent. Det er lidt lavere end de foregående dage, men svarende til gennemsnittet for hele måneden.

Ifølge Eskild Petersen, adjungeret professor på klinisk institut ved Aarhus Universitet, er onsdagens smittetal positiv læsning.

- Det viser, at vi stadig har kontrol over situationen. I lyset af at B117 nu fylder totredjedele af de nye tilfælde, er det gode tal, vurderer han.

B117 er en virusvariant, som de seneste måneder har spredt sig i Danmark. Den er mere smitsom end den, der hidtil har været dominerende. Nu er det dog den, der fyldes mest i smittetilfældene i Danmark.

Antallet af indlagte falder med ni til 238. Det er det laveste niveau siden slutningen af november. Antallet af indlagte er samlet faldet med 75 procent siden den hidtidige top i epidemien i starten af januar.

Regeringen har onsdag meldt ud, at der fra 1. marts blandt andet bliver åbnet for dele af detailhandlen. En ekspertgruppe under SSI har estimeret, at antallet af indlagte derfor kan stige til knap 900 i april.

Helt så galt tror Eskild Petersen dog ikke, at det kommer til at gå. Han peger på, at folk generelt opfører sig, som de bliver bedt om, og godt ved, hvad det drejer sig om.

- Vaccinationerne er også ved at blive rullet ud, så muligvis ender vi på halvdelen. I hvert fald håber jeg ikke, vi ender der, siger professoren.

Han mener, at det under genåbningen er vigtigt at have fokus på at opspore de mennesker, som smittede har været i kontakt med. Det skyldes situationen i Kolding, hvor antallet af smittede er steget markant.

- Så kunne man muligvis have forhindret, at Kolding nåede op og blev den kommune med fleste smittede i Danmark i forhold til antallet af indbyggere, lyder det fra Eskild Petersen.

Antallet af dødsfald blandt smittede er faldet kraftigt. Tirsdag blev der slet ikke registreret nogen dødsfald, og onsdag er der blot tale om to dødsfald. I januar var der i gennemsnit 27 dødsfald om dagen.

Derudover er der fundet 111 smittetilfælde i 33.454 lyntest. Det vides ikke, hvor stort et overlap der er mellem personer, som bliver testet positive i lyntest og PCR-test i det offentlige. Derfor kan tallene ikke lægges sammen.

Desuden viser tal fra SSI, at 13.875 har fået det første skud med en coronavaccine siden opgørelsen tirsdag. Samlet har 348.333 fået første stik, mens 178.433 er færdigvaccinerede.

/ritzau/