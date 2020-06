Vi står godt rustet, hvis en ny bølge af coronasmitte skulle ramme os, vurderer talsmand for intensivlæger.

Antallet af indlagte med coronavirus i Danmark er faldet med tre patienter, viser en daglig opdatering fra Statens Serum Institut tirsdag.

Dermed er der 32 indlagte, hvilket er præcis det samme antal som for en uge siden.

Af de 32 indlagte er ti af dem indlagt på en intensiv afdeling, hvilket er én mere end ved mandagens opdatering.

Fire af de ti patienter er tilknyttet en respirator.

Der er ikke registreret yderligere dødsfald i den daglige opdatering. Dermed er der stadig registreret 605 coronarelaterede dødsfald i Danmark.

Joachim Hoffmann-Petersen er formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin.

Han ser de seneste smittetal som en bekræftelse på, at vi er på rette kurs, når det gælder målet om at inddæmme virus.

- Der bliver testet enormt meget, men man finder enormt lidt smitte, siger han.

Siden opdateringen mandag er 8932 personer testet for coronavirus. Der er fundet 17 nye smittetilfælde.

- Jeg havde ikke forudset for tre måneder siden, at det ville gå så godt. Det må jeg indrømme, siger Joachim Hoffmann-Petersen.

Han er imponeret over danskernes evne til at holde virus på afstand.

- Det vidner om, at folk gør, som de får besked på. De holder afstand og sørger for god håndhygiejne.

Formanden for det videnskabelige selskab mener, at det gode sommervejr er medvirkende årsag til, at det går så godt.

- Vi er ude, og virus har vanskeligt ved at smitte effektivt, når vi bevæger os rundt med god afstand udendørs, siger Joachim Hoffmann-Petersen.

Lige nu er der ikke noget, der bekymrer formanden for det videnskabelige selskab.

Men helt afskrive en genopblussen af smitte, det vil han ikke.

- Lige nu er jeg ikke bekymret. Men hvordan det vil gå til efteråret, når vi igen er mere indenfor, er lidt vanskeligere at spå om.

Men sundhedsvæsenet står godt rustet til en eventuel anden bølge, mener han.

- Vi er et helt andet sted, end vi var for tre-fire måneder siden. Vi har testkapacitet. Værnemidler er der nogenlunde styr på. Og vi har planer for at udvide intensivafdelingerne. Vi er velforberedte, siger Joachim Hoffmann-Petersen.

