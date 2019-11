Antallet af katte på landets internater er steget med over 200 procent. Mange af dem er man nødt til at aflive.

»Jeg bliver vred over, at folk er ligeglade med andre levende væsener,« siger Christina Agerskov, der er dyreværnsansvarlig i Inges Kattehjem.

Det er ikke længe siden at kattehjemmet i Glostrup havde over 600 kattekillinger, der enten var efterladt til sig selv eller indleveret direkte til internatet.

Og i Hillerød er der også alt for mange tilfælde af herreløse katte, hvis man spørger Christina Agerskov.

Her kan du se nogle af de katte, der bliver indleveret eller efterladt uden for Inges Kattehjem.

»Vores afdeling i Hillerød fik for 14 dages tid siden indleveret fem små killinger, der var døende. De var ved at dø af sig selv, så dem måtte vi akut aflive,« fortæller Christina Agerskov, der selv har sin daglige gang i Glostrup.

Her kommer der også jævnligt katte ind, man er nødt til at aflive hurtigst muligt.

»Vi fik en voksen kat ind, og hun vejede meget, meget lidt. Hun var så syg, at hendes afføring væltede ud af hende som vand. Det er jo et direkte resultat af, at hun har gået derude og har skullet klare sig selv,« siger hun.

Petit, som de kaldte katten, måtte aflives kort tid efter, de fik den ind.

Mange af de katte, der bliver indleveret, er hårdt ramt af det kolde vejr.

Hun er ked af at se så mange katte lide en sørgelig skæbne, når det kunne være undgået.

Inges Kattehjem og 19 andre dyreværnsorganisationer er gået sammen og kræver nu handling på området. De vil have en kattelov, som skal minimere antallet af herreløse katte.

Antallet er steget med 254 pct. siden 2004, viser en ny rapport fra Københavns Universitet, og internaterne kan snart ikke være med længere.

»Jeg er vred over, at de bliver sat i verden for så at blive efterladt til at dø,« siger Christina Agerskov.

Lovforslag fra de 20 dyreværnsforeningen 20 dyreværnsforeninger er gået sammen og formuleret et lovforslag til en ny kattelov, der skal mindske antallet af herreløse katte. Lovforslaget ser således ud: § 1. Alle der holder kat er lovmæssigt forpligtet til, at denne er ID-mærket med chip og/eller øremærkning inden katten er fyldt 12 uger.

§ 2. Indleveres en umærket kat på internat eller anden relevant instans, betragtes denne som ejerløs og kan videreformidles/sælges/overdrages uden fremlysning (efterlysning af ejer), såfremt den skønnes ældre end den lovpligtige mærkningsalder på 12 uger, jævnfør § 1.

Stk. 2. Privatpersoner der opsamler en umærket kat på egen privat matrikel eller offentlig vej, kan videreformidle/sælge/overdrage katten uden fremlysning, såfremt den skønnes ældre end den lovpligtige mærkningsalder på 12 uger og bekræftes umærket, jævnfør § 1. I henhold til lov om mark- og vejfred, er der en fremlysningsperiode på 72 timer. Det anbefales at lov om mark- og vejfred ikke længere er gældende for katte, ligesom med hunde, men at forhold omkring katte inkluderes i dyreværnsloven.

§ 3. Alle der sælger/overdrager en kat er lovmæssigt forpligtet til at underskrive et skriftligt overdragelsesdokument, hvori overtagelsesdatoen, sælger/overdrager og købers/overtagers navn, adresseoplysninger samt kattens ID-mærkning forefindes. Overdragelsesdokument skal bruges til at kunne spore kattens ophav, hvis nødvendigt, samt hvis sælger ikke får foretaget om-registrering.

§ 4. Alle der sælger/overdrager en kat til andre, er lovmæssigt forpligtet til at denne er ID-mærket ved chip og/eller øremærkning inden overdragelsen.

Stk. 2. Sælger/overdrager har pligt til at (om)registre katten i én eller begge af de to officielle danske katteregistre inden 14 dage efter overdragelsesdatoen.

Stk. 3. Overholder sælger/overdrager ikke § 4. Stk. 2, skal katten efter 14 dage omregistreres af køber/ejer ved fremvisning af overdragelsesdokument (§ 4.). Omkostningerne forbundet med dette påhviler køber/ejer.

Stk. 4. Købes/overtages en kat uden at denne er ID-mærket ved chip og/eller øremærkning, er det køber/overtagers pligt, at få denne mærket og registreret i én eller begge af de to officielle danske katteregistre inden 14 dage fra overtagelsesdatoen.

§ 5. En katteejer er forpligtet til at vedligeholde korrekte og opdaterede oplysninger i et af eller begge de to officielle danske katteregistre.

Stk. 2. Indleveres en ID-mærket kat på internat eller til en anden relevant instans, og oplysningerne i katteregistreret ikke stemmer eller er opdaterede, har internatet pligt til at lade katten sidde i 14 dage, mens et eventuelt ejerskifte eller rettelse i katteregisteret kan være under udarbejdelse. Har ingen ejer meldt sig efter 14 dage, og er der fortsat ikke registreret ændringer, anses katten for ejerløs og kan videreformidles/sælges uden yderligere foretagende.

Stk. 3. Melder ejeren af katten sig inden 14 dage efter indleveringen, skal denne betale udgifter forbundet med opholdet på internatet eller anden relevant instans.

Stk. 4. Melder en ejer sig efter 14 dage, kan denne ikke kræve katten tilbage.

Kernen af problemet er, at det er alt for let at anskaffe sig en kat, mener hun. Det er faktisk i de fleste tilfælde helt gratis.

Det samme mener direktøren for Inges Kattehjem, Jørgen S. Petersen.

»Mange har en kat, som de ikke har givet noget for. Når man ikke har betalt den i kroner og øre, så er den lettere at fralægge sig ansvaret for,« siger han og fortsætter:

»Kattens værdi vil forøges, hvis det bliver lovmæssigt besluttet, at alle katte skal registreres.«

Han har været i Inges Kattehjem i over 40 år, og han kan ikke huske en tid, hvor der ikke blev udtrykt et ønske om en kattelov.

»Jeg synes jo, at vi har råbt mærkning og neutralisering af katte op de sidste 40 år. Men inden for de seneste år er katte blevet så populært et kæledyr, at problemet er vokset markant,« siger han.

Han håber, at et lovmæssigt påbud om mærkning vil gøre folk mere bevidste om, at de bør tage ansvar for den kat, de anskaffer sig.

De 20 dyreværnsforeninger har samlet 30.000 underskrifter sammen målrettet fødevareminister Mogens Jensen, som er ansvarlig på området.

Bør der være en kattelov?

Det store fokus på problemet har blandt andet fået flere dyrevelfærdsordfører til at reagere.

Derfor har man i et spørgsmål fra Fødevare- og Miljøudvalget krævet, at fødevareminister Mogens Jensen forklarer sine planer for Danmarks mest udbredte kæledyr.

Det er ikke lykkedes B.T. at få en kommentar fra ministeren, dog udtaler Socialdemokratiets dyrevelfærdsordfører, Anders Kronborg, følgende:

»En egentlig kattelov er ikke på trapperne, da vi har brug for at blive klogere og tage stilling til nogle administrative problemer. Eksempelvis, hvordan man afgør, at en kat er herreløs og lignende.«