Udviklingen i antallet af coronasmittede i Aarhus vækker bekymring blandt eksperter og sundhedsmyndigheder. Det skriver flere medier.

Hen over weekenden er 50 personer konstateret smittet i Aarhus ud af 207 på landsplan.

Det er en usædvanlig stigning, lyder det fra Christian Wejse, epidemiolog og afdelingslæge ved Aarhus Universitetshospital til Århus Stiftstidende.

- Mig bekendt har vi ikke ligget så højt i Aarhus, siden vi begyndte at få tallene differentieret per kommune, siger Christian Wejse til Århus Stiftstidende.

Han tilføjer, at han ikke har set noget, der tyder på, at det er, fordi flere i Aarhus bliver testet.

Styrelsen for Patientsikkerhed, der står for smitteopsporing i Danmark, har også noteret sig udviklingen i Aarhus.

- Vi er meget bevidst om det, der sker i Aarhus, og i disse timer er folkene i styrelsen i gang med at klarlægge, om der er tale om en isoleret gruppe i Aarhus, eller om det er mere spredt, siger Anette Lykke Petri, konstitueret direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, til DR.

For nyligt fejrede omkring 1000 AGF-fans på Rådhuspladsen i Aarhus, at klubben fik bronze i 3F Superligaen, men det er for tidligt at sige noget om, hvorvidt den begivenhed er medvirkende til det stigende smittetal i byen, understreger Styrelsen for Patientsikkerhed over for DR.

Ifølge Lokalavisen Aarhus stammer en del af smittetilfældene fra et arrangement på Aarhus Universitet for statskundskabsstuderende. Her er fem indtil videre testet positiv.

