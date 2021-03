Der er registreret 679 nye tilfælde med coronasmitte, og antallet af coronaindlagte stiger med 16 til 216.

Siden søndag er der registreret 679 nye coronasmittede i PCR-test.

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) mandag i sin daglige opgørelse.

De 679 smittede er fundet i 138.662 PCR-test. Det vil sige, at 0,49 procent af de foretagne PCR-test har vist et positivt svar.

Der er også foretaget 72.402 kviktest siden søndag, oplyser SSI. Her fremgår det imidlertid ikke, hvor mange af testene der har været positive.

Kviktest er de test, hvor man typisk ikke behøver at bestille tid, og man bliver podet i næsen. PCR-test er de test, hvor man skal bestille tid, og her bliver man podet i halsen.

På landets hospitaler er der nu 216 patienter indlagt med coronavirus. Det er en stigning på 16 personer i forhold til søndagens opgørelse.

Stigningen i antallet af indlæggelser skal ses i lyset af, at der generelt bliver udskrevet færre patienter i weekenden. Tallene er trukket mandag morgen, og derfor kan tallene være højere, end de ellers ville have været på en hverdag.

Af de 216 personer, der er indlagt med corona, er 41 så syge, at de har behov for at ligge på en intensivafdeling. Derudover er der 25 personer, der får hjælp af en respirator til at trække vejret.

Yderligere én person er død med corona. Dermed er der nu i alt 2415 personer, der er døde i Danmark, mens de har været smittet med virusset.

/ritzau/