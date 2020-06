Tal fra Statens Serum Institut viser, at antallet af coronaindlagte er det laveste siden midten af marts.

Antallet af indlagte med coronavirus falder med fire til 81 siden fredag. Yderligere en smittet med coronavirus er død, viser tal fra Statens Serum Institut lørdag.

Antallet af indlagte er det laveste siden midten af marts. Dengang var kurven dog opadgående.

15. og 16. marts var der henholdsvis 28 og 62 indlagte på de danske sygehuse, mens der 17. marts var 82 indlagte.

Det samlede antal dødsfald med coronavirus er nu oppe på 587 personer. Coronavirus er dog ikke nødvendigvis dødsårsagen, selv om dødsfaldene indgår i opgørelsen.

For at tælle med i statistikken skal man være død senest 30 dage efter en positiv test.

Indlæggelserne toppede i begyndelsen af april med 535. Der har dog stort set siden været en faldende tendens i antallet af indlagte.

Der er lørdag fortsat 15 med coronavirus indlagt på intensiv afdeling. Ni er så syge, at de har brug for en respirator til at trække vejret. Det er én mindre end fredag.

Der er registreret 49 nye smittet mod coronavirus. Samlet er 11.924 registreret smittet med virusset. Langt de fleste formodes dog at have overstået sygdommen.

Sundhedsmyndighederne har ikke et egentligt tal for raskmeldte, men bruger i stedet betegnelsen, at man har overstået infektionen.

Det er man, hvis man 14 dage efter en positiv test ikke er indlagt eller afgået ved døden.

Langt størstedelen af de bekræftede smittetilfælde - 10.721 - har overstået infektionen. Det er 68 flere end fredag.

Der er blevet testet yderligere 8927 personer, hvilket bringer det samlede antal op på 571.832.

Tallet er dog reelt højere, da der i opgørelsen kun indgår tal for de test, der er kommet svar på.

Antallet af prøver, der er eller bliver analyseret, er steget til 696.334. Det er 11.777 flere end fredag.

