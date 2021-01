Det seneste døgn er antallet af indlagte coronapatienter faldet med 54 til 684, viser tal fra SSI.

Det seneste døgn er antallet af indlagte coronapatienter faldet med 54 til 684, viser den daglige opdatering fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er det laveste niveau siden 20. december, hvor 661 patienter var indlagt med corona på landets hospitaler.

Af de 684 indlagte coronapatienter er 119 af dem på en intensivafdeling, og af dem får 89 hjælp til at trække vejret af en respirator.

Opdateringen fra SSI viser, at der siden tirsdag er registreret 652 nye smittede ud af 99.107 prøver for coronavirus. Det svarer til, at 0,66 procent af prøverne har vist et positivt svar.

Med den seneste opdatering har andelen af positive coronaprøver i forhold til det samlede antal prøver nu været under én procent i 11 dage.

I den seneste tids smittetal er den britiske virusvariant B117 begyndt at fylde mere og mere. Det skyldes især, at varianten er mere smitsom.

I perioden fra 14. november til 20. januar har myndighederne fundet den nye variant hos 632 smittede personer i Danmark.

Hverken tirsdag eller onsdag kommer SSI med nye tal for spredningen af B117. Det skyldes manglende data, skriver seruminstituttet på sin hjemmeside. De næste tal forventes at komme torsdag.

Yderligere 20 er registreret døde med coronavirus. Dermed er der under hele pandemien registeret i alt 2030 dødsfald hos coronasmittede borgere.

I kampen mod coronavirusset arbejder myndighederne på at vaccinere hele befolkningen mod virusset. De seneste tal fra SSI viser, at 183.295 borgere har påbegyndt vaccination. Det svarer til 3,14 procent af befolkningen.

Dertil har 30.429 fået de to stik, der skal til for at være færdigvaccineret. Det svarer til 0,52 procent af befolkningen.

/ritzau/