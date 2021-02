Der er fundet 552 nye smittede i Danmark det seneste døgn. Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) fredag.

Det er det højeste antal i to uger, men tallene skal ses i lyset af, at de er fundet på baggrund af 139.412 test, hvilket er det højeste antal i 13 dage.

Positivprocenten er på 0,40 procent, hvilket nogenlunde er på niveau med starten af februar.

Henrik Nielsen, professor og overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Aalborg Universitetshospital, vurderer, at smitteudviklingen "er stabil på det punkt".

I sidste uge var tallet helt nede at runde 0,22, og antallet af daglige smittetilfælde var samtidig under 300.

Antallet af indlagte er fredag faldet med 5 til 264.

Det er det laveste siden starten af december, og det er kun lidt over en fjerdedel af, hvor mange der var indlagt, da hospitalerne havde flest coronapatienter i starten af januar.

Antallet af indlagte med coronavirus er mere end halveret i løbet af februar. 1. februar var 546 indlagt med coronavirus på de danske hospitaler.

Og det mærkes ude på hospitalerne, fremhæver overlæge Henrik Nielsen.

- Det er en kærkommen hjælp til hospitalerne til lige at kunne trække vejret igen og klare dagens opgave og sikre, at de mange andre sygdomme kan behandles med fuld fart.

- Det føles som en dejlig forbedring til det bedre. Det svarer til at vende tilbage til situationen, som var en travl hverdag. Så der er stadig meget travlt. Men den ekstra belastning er ved at være reduceret ganske pænt, siger han.

Derudover er der ved torsdagens test fundet 59 nye smittetilfælde i lyntest fra private leverandører. De er fundet i 34.259 prøvesvar.

Det vides ikke, hvor stort et overlap der er mellem personer, som bliver testet positiv i lyntest og PCR-test i det offentlige. Derfor kan tallene ikke lægges sammen.

Fredag har Kolding overtaget den kedelige førsteplads over kommuner med højeste smittetryk fra Ishøj. Kolding har på det seneste haft flere udbrud på skoler og i daginstitutioner.

Myndighederne har i øjeblikket særlig fokus på udviklingen med den mere smitsomme variant B117, der udspringer fra Storbritannien.

Den vurderes allerede at være den dominerende, men da det tager op mod en uge at analysere positive prøver for, hvilken variant de stammer fra, er det ikke endeligt bekræftet endnu.

Ifølge de seneste data fra SSI stammede 47,2 procent af de analyserede positive prøver i uge 6 fra den britiske variant. I starten af året var tallet til sammenligning 2,1 procent.

Der er det seneste døgn registreret otte dødsfald blandt coronapatienter.

