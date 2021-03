Der er 527 nye smittede i Danmark. Antallet har svinget mellem 400 og 600 siden starten af februar.

Der er det seneste døgn registreret 527 nye smittetilfælde i Danmark. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI) tirsdag.

Samtidig fortsætter den faldende tendens i dødsfald, da der det seneste døgn slet ikke er rapporteret nogen dødsfald.

De seneste smittetilfælde er fundet blandt 134.448 PCR-test i det offentlige.

Andelen af smittede - kendt som positivprocenten - er opgjort til 0,39.

Siden starten af februar har positivprocenten svinget mellem 0,30 og 0,50 procent. Samtidig har antallet af daglige smittetilfælde ligget i niveauet 400-600.

Foruden de 527 nye smittetilfælde er der fundet 221 positive tilfælde i 53.378 lyntest hos private udbydere.

Der er ikke data for, hvor mange der bliver testet positive i både lyntest og PCR-test. Derfor er det ikke muligt at lægge tallene sammen.

Eskild Petersen, adjungeret professor i infektionssygdomme ved klinisk institut på Aarhus Universitet mener, at dagens smittetal afspejler en positiv tendens.

- Jeg er optimistisk. Smittetallet er konstant, og det viser, at de tiltag, vi lavede i starten af januar, har været i stand til at kontrollere den britiske variant, siger han.

Den britiske mutation af coronavirus, b117, fylder nu næsten 80 af smittetilfældene. Den er mere smitsom og derfor grunden til, at man hidtil har holdt samfundet lukket.

Men ifølge Eskild Petersen er vi nået til at punkt, hvor vi kan sige, at vi har tøjlet den for nu.

- Når den britiske variant har overtaget 80 procent af de smittede, og vi stadig har så stabile smittetal, som vi har, ser det ud til, at de tiltag, vi har levet under, har været gode nok, siger han.

I det lys er det ifølge Eskild Petersen fornuftigt at begynde at åbne mere.

- Det er en god idé at åbne skolerne især når man planlægger at teste to gange om ugen. Jeg synes, de skal tilbage hurtigst muligt, siger han.

På landets hospitaler er antallet af indlæggelser faldet med 13 til 221. Siden epidemiens top i januar er antallet af indlæggelser faldet med omkring 75 procent.

Der er ingen nye dødsfald med coronasmittede registreret det seneste døgn. Dødsfaldene er ligesom indlæggelser raslet ned siden starten af året.

I januar var der i gennemsnit 27 dødsfald om dagen, mens tallet i marts har været cirka to om dagen i gennemsnit. Dermed er antallet af dødsfald faldet med over 90 procent.

Faldet skal ses i lyset af den omfattende nedlukning, der har været gældende i Danmark, samt udrulningen af vacciner.

Tirsdag er status, at 549.062 har fået første stik med en vaccine. Det svarer til 9,4 procent af befolkningen. Det er 9352 flere end i opgørelsen mandag.

210.098 har fået begge stik og er dermed færdigvaccineret. Det svarer til 3,6 procent af befolkningen.

/ritzau/