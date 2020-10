For tredje dag i træk er der over 400 smittetilfælde i Statens Serum Institus daglige opdatering.

Der er registreret yderligere 418 coronatilfælde i Danmark, viser Statens Serum Instituts daglige opdatering fredag. Det er dermed tredje dag med over 400 nye smittetilfælde.

Samtidig er antallet af indlagte med covid-19 oppe på 110, hvilket er 6 flere end torsdagens opdatering.

Af de 110 indlagte er 16 patienter indlagt med coronavirus på en intensivafdeling, og 11 er så syge, at de er tilknyttet en respirator.

Siden udgangen af september har antallet af indlagte varieret mellem 100 og 124, da det var højest.

Kasper Iversen, overlæge på Herlev og Gentofte Hospital og professor i akutmedicin, kalder udviklingen stabil.

Han glæder sig over, at man ikke ser samme smittestigning i Danmark som i andre europæiske lande, hvor der flere steder er taget strenge restriktioner i brug.

- De her tal har været relativt stabile igennem et stykke tid med hensyn til antal indlagte, nysmittede og antallet af prøver.

- Det er i virkeligheden meget rart, at vi har det stabilt i Danmark, når man ser, hvad der sker ude i Europa, siger han.

Der har været coronaudbrud forskellige steder i landet den seneste tid.

Eksempelvis kan Faxe Kommune fredag fortælle, at yderligere 14 fra en gruppe af håndværkere er smittet med virusset. Det bringer det samlede tal af smittede håndværkere fra gruppen op på 50.

Og vi vil fortsætte med at se de lokale udbrud, forudser Kasper Iversen.

- Jeg tænker, det er sådan, det vil foregå det næste stykke tid, at vi får de her lokale udbrud, og man så med aktiv smitteopsporing får dem stoppet, og så kommer der et nyt. Det er nok realiteten.

Desuden, påpeger overlægen, kan vi forvente en efterårs- og vintersæson, hvor smittetallet kommer til at ligge i nogenlunde det samme leje som det seneste stykke tid.

- Jeg tror, det er det, vi kan forvente, siger han.

/ritzau/