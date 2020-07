Der er varslet minimumsnormering i institutionerne, men interessen for pædagoguddannelserne er faldende.

For femte år i træk falder antallet af ansøgere til pædagoguddannelserne.

Det fremgår af en statistik over fordelingen af ansøgninger på de videregående uddannelser, der er offentliggjort af Uddannelses- og Forskningsministeriet søndag eftermiddag.

I alt 5910 har søgt ind på en pædagoguddannelse, hvilket er et fald på én procent sammenlignet med 2019.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) er ikke bekymret over faldet.

- Det er vigtigt at holde fast i, at vi har optaget flere de senere år. Det er rigtigt, at antallet af unge, som søger en pædagoguddannelse som deres førsteprioritet, er faldende, men den kurve har vi stort set knækket i år, siger hun.

- Men det er klart, at jeg gerne så, at endnu flere havde lyst til at arbejde med børn, unge og udsatte som pædagog, og det er også en del af min ambition om at forbedre uddannelsen, tilføjer hun.

