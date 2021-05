De 1088 nye smittetilfælde er fundet via 188.043 PCR-test. Det svarer til en positivprocent på 0,58.

Der er det seneste døgn registreret 1088 nye smittetilfælde, oplyser Statens Serum Institut.

Dermed er antallet af nysmittede på et døgn atter over 1000, efter at tallet har ligget under tre dage i træk.

Antallet af indlagte falder med 3 til 163. Ud af dem ligger 33 på intensiv, fremgår det af de seneste tal.

Der er to nye dødsfald. I alt har der nu været 2505 coronarelaterede dødsfald.

De seneste smittetal er fundet via 188.043 PCR-test, hvor der podes i halsen.

Andelen af smittede - også kendt som positivprocenten - er det seneste døgn opgjort til 0,58. Det er i den høje ende, i forhold til hvor den har ligget den seneste måned.

Der er det seneste døgn blevet taget 444.270 lyntest. Positive prøver herfra indgår ikke i det daglige antal nysmittede, fordi der er stor usikkerhed forbundet med svarene herfra.

Derfor er det myndighedernes anbefaling, at man følger et positivt prøvesvar fra en lyntest op med en PCR-test.

I alt er 1,1 million blevet færdigvaccineret.

/ritzau/