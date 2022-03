Antallet af smittede med influenza stiger fra uge til uge.

Det samme gør antallet af indlagte. Og det betyder, at vagtlægerne har ualmindeligt travlt i disse dage.

De seneste to år har influenza været trængt bort af coronapandemien. Men nu er antallet af smittede for alvor begyndt at stige i takt med, at vi lige så stille er ved at vinke farvel til det høje antal smittede med coronavirus

I uge 10 blev i alt 1179 personer fundet positive for influenza ud af 8355 testede. Det er ifølge SSI mere end en fordobling fra ugen før.

Udviklingen sammenlignet med tidligere sæsoner. Foto: SSI

Desuden er antallet af indlagte med influenza steget fra 81 til 215 fra uge ni til uge ti.

Og derfor oplever lægevagten at have ekstraordinært travlt netop nu.

Det skriver TV MIDTVEST, der har talt med Henrik Kise, formand for Praktiserende Lægers Organisation i Midtjylland, som kalder den nuværende situation for »ualmindelig travl.«

Og det er to typer af influenza, der gør, at personalet må løbe ekstra hurtigt:

»Det er en hård influenza, der florerer lige nu. Der er den 'klassiske' med blandt andet feber og hoste og så er der en maveinfluenza, der fører til opkast og diarré, som jo ikke er særlig sjovt, så jeg kan godt forstå, folk ringer ind,« fortæller Henrik Kise til TV MIDTVEST.

Desværre kan lægevagten ikke bare trylle influenzaen væk på magisk vis.

En influenza skyldes nemlig virus og kan derfor ikke behandles med antibiotika.

Det skriver Sundhed.dk, hvor man også kan læse, at det ikke er farligt at få influenza, hvis man ellers er sund og rask.

Men hvis man er svækket i forvejen, kan influenzaen let føre til, at der også opstår bakterieinfektioner, altså betændelse.

Og er feberen ikke er forsvundet efter nogle dage, eller du stadig er syg efter en uge, kan det være tegn på en lungebetændelse, og så skal du søge læge.