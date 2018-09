Et stigende antal unge mennesker får tatoveringer i ansigtet, selvom de er ulovlige at lave. Flere tatovører mener, det bør være lovligt at tatovere i ansigtet. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby afviser blankt.

»Jeg fatter simpelthen ikke, det skal være forbudt, når man må så meget andet med sin krop. Jeg har både tjent penge som model for tøjmørker og i musikvideoer på grund af mine ansigtstatoveringer,« fortæller 19-årige Frederikke Visholm.

Hun har fået fem tatoveringer i ansigtet det seneste år.

»Jeg vil arbejde på et laboratorium en dag, så jeg satte mig på forhånd ind i, om det er et problem at have ansigtstatoveringer i sådan et job. Det er det ikke. Jeg har så valgt at få dem placeret ude i siderne, så folk ser mit ansigt og ikke mine tatoveringer, når de taler til mig,« forklarer hun.

Frederikke Visholm er tatoveret i ansigtet. Foto: Nils Meilvang Vis mere Frederikke Visholm er tatoveret i ansigtet. Foto: Nils Meilvang

Tatovører i hele landet har de seneste år oplevet en stigende efterspørgsel på at blive tatoveret i ansigtet. Det er især små ansigtstatoveringer, der er kommet på mode, forklarer Nis Staack, formand for brancheforeningen Dansk Tatovørlaug og indehaver af Tattorium.

De unge inspireres i høj grad af amerikanske musikere med ansigtstatoveringer, forklarer han.

»Mit bud er, at en gennemsnitlig tatovør i dag får en til to henvendelser om måneden fra kunder, der vil tatoveres i ansigtet,« siger Nis Staack og oplyser, at der er omkring 500 tatovørforretninger i Danmark.

Frederikke Visholm havde ikke svært ved at få en ansigtstatovering, selvom det er ulovligt. Hun har fået fire af sine fem ansigttatoveringer hos en etableret tatovørforretning.

»Du skal ikke skal spørge mange tatovører, før du får et ja til en ansigtstatovering,« siger hun.

Også Amina Charai, der er tatovør og driver Bright Side Tattoo i København, er tatoveret i ansigtet. Hun oplever, at stigmaet omkring ansigtstatoveringer er ved at fordufte.

»Før i tiden kom folk hviskende ind i butikken, hvis de ville spørge til en ansigtstatovering. Det gør de ikke i dag,« siger hun.

Amina Charai har endnu ikke tatoveret nogen i ansigtet, men hun vil ikke afvise at gøre det, hvis idéen er rigtig. I dag kan en tatovør straffes med bøde for at tatovere på hænder, hals og i ansigtet. Hun mener, det bør være lovligt.

Amina Charai er tatovør og har haft ansigtstatoveringer i fire år. Hun mener, det bør være lovligt at tatovere i ansigtet. Foto: Nils Meilvang Vis mere Amina Charai er tatovør og har haft ansigtstatoveringer i fire år. Hun mener, det bør være lovligt at tatovere i ansigtet. Foto: Nils Meilvang

»Det er mærkeligt at skulle sige nej. Så går folk hen i et eller andet køkken og får lavet noget grimt under usikre forhold. Folk skal have lov til at bestemme over deres egen krop,« siger hun og foreslår:

»I stedet for at forbyde det kunne man sige, at aldersgrænsen for tatoveringer på kroppen er 18, og at man så skal være 21 for at få en i ansigtet.«

Den holdning står hun ikke alene med.

»Der er da en del tatovører i Danmark, som er frustrerede over, at det er ulovligt at tatovere i ansigtet, og som mener, det bør lovliggøres,« siger Nis Staack fra Dansk Tatorvørlaug.

Bør det være lovligt at tatovere i ansigtet?

»Jeg tatoverer ikke i ansigtet, for det er ulovligt. Men spørger du mig som privatperson, giver det ingen mening, at det er forbudt. På sigt kunne det godt være noget, vi tager fat på,« siger Nis Staack.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) vil dog ikke høre tale om at lovliggøre ansigtstatoveringer.

»Så sent som i sommer lavede vi i Folketinget en ny tatoveringslov, hvor vi sørgede for, at der kom en bedre kontrol med forholdene ude hos de mange tatovører, vi har i Danmark. Der tog vi også stilling til, at der ikke skulle laves om på, at det er forbudt at lave tatoveringer i ansigtet,« skriver hun i en mail til B.T.

Ministeren har flere argumenter for, at det fortsat skal være ulovligt at tatovere i ansigtet.

»Loven er skruet sammen, som den er, fordi det er risikofyldt at få lavet tatoveringer i ansigtet, og det kan have store konsekvenser for et menneskes liv i forhold til for eksempel arbejde og sociale relationer. Derfor skal vi heller ikke ændre på reglerne,« skriver Ellen Trane Nørby.

Helt normaliserede er ansigtstatoveringer ikke endnu. 19-årige Frederikke Visholm oplever lidt af hvert, når hun bevæger sig rundt på gaden.

»Jeg oplever dagligt, at folk nidstirrer mig. Jeg får mange kommentarer fra fremmede. De fleste er positive, men der er også folk, der taler nedladende om mig, mens jeg kan høre det. Man skiller sig helt sikkert ud med en ansigtstatovering,« siger hun.