Hvis du har handlet ind i Føtex eller Bilka den seneste tid, har du måske bidt mærke i, at der ved selvbetjeningskasserne har været et lille kamera, der filmer dig, mens du foretager dit indkøb.

Men nu er det snart slut.

TV 2 Østjylland skriver nemlig, at Salling Group, der står bag supermarkedskæderne, har i sinde at droppe kameraerne.

Det sker efter utilfredshed blandt kædernes kunder.

»Vi ønsker kun, at vores kunder er glade og tilfredse, og da nogle af vores loyale kunder har følt sig generet af den test, vi har kørt med det her lille kamera, stopper vi det,« oplyser kommunikationskonsulent ved Salling Group Jacob Krogsgaard Nielsen.

Ansigtskameraerne benyttes i 73 butikker landet over. Kameraerne optager kunderne, når de scanner varer ind og betaler for dem.

Koncernen har oplyst, at det gøres for at forhindre tyveri. Optagelserne gemmes i 21 dage, før de slettes igen.

Men flere kunder har kontaktet Salling Group med klager over kameraerne, og derfor sløjfes de nu.

Jacob Krogsgaard Nielsen forklarer, at de i bagklogskabens lys nok burde have kommunikeret tydeligere, hvad kameraerne skulle bruges til.

Hvornår de fjernes, er det ikke lykkedes TV 2 Østjylland at få svar på.