Direktøren for kanalrundfarten Canal Tours påstand om, at firmaets personale ikke ville have gavn af en overenskomst møder nu kras kritik fra selskabets egne ansatte, der taler ud for første gang.

De ansatte i kanalrundfarten Canal Tours er ifølge selskabets direktør Mads Vestergaard Olsen blevet narret til at ville have en overenskomst, som de slet ikke har gavn af.

Den udmelding bliver nu mødt med "forargelse" fra firmaets personale, der mener, at direktøren får dem til at "fremstå som idioter", skriver Avisen.dk.

- Jeg synes, det er utroligt nedladende at påstå, at vi er blevet vildledt af HK. Vi har selv startet det her projekt, og det er os, der har kontaktet fagforeningen angående en overenskomst, ikke omvendt, siger Oliver Wollenberg, der er arbejdsmiljørepræsentant for guiderne i Canal Tours, til Avisen.dk.

Konflikten er startet, efter at firmaets ansatte tidligere på ugen varslede strejke i kølvandet på lang tids utilfredshed med arbejdsforholdene i Canal Tours.

Blandt kritikpunkterne er, at de ansatte hverken har pensionsordning, fuld løn under barsel, eller overtids- og helligdagsbetaling.

- Vi stiller ikke vilde krav, vi vil bare op på et basisniveau som de fleste andre danske lønmodtagere, der arbejder i en virksomhed med overenskomst, siger Oliver Wollenberg.

Udover den manglende overenskomst retter guiderne i kanalfirmaet også en kraftig kritik af arbejdsmiljøet i Canal Tours mange turbåde.

Oliver Wollenberg beskriver en hverdag, hvor guiderne og kaptajnerne ikke har ret til at holde pauser under de lange vagter i bagende sol eller bidende kulde.

- Den eneste pause vi har, er de 10-15 minutter mellem turene, men der skal vi have de nye gæster på plads, svare på spørgsmål og gøre klar til næste tur. Så er der altså ikke tid til særligt meget, siger han til Avisen.dk.

- Samtidig har vi heller ikke adgang til egne toiletter, så vi er afhængige af offentlige toiletter, der altså tit er rigtigt klamme. Og når de lukker, må vi bare håbe, at der ligger en flink café eller restaurant i nærheden, som vil låne os et wc, tilføjer han.

Derudover oplever guiderne tit, at deres vagter bliver forlænget uden varsel, så arbejdsdagen løber op i 10 eller 12 timer.

- Vi har i lang tid prøvet at forklare ledelsen, at det er meget svært at få en hverdag til at fungere, når man aldrig ved, hvornår man har fri. Men heller ikke det bliver der lyttet til, siger Oliver Wollenberg.

Det er dog ikke kun i Canal Tours både, at den er gal med arbejdsforholdene.

Ifølge de ansatte, der står for at sælge billetter til de mange kanalturister, er der også en række ting i virksomhedens billethuse i blandt andet Nyhavn, som "overhovedet ikke er i orden".

- Der er ingen aircondition, så lige nu sidder vi i stegende varme i tykke skjorter dagen lang. Bygningen er heller ikke vandtæt, så det drypper ned fra loftet, når det regner, siger Arna Kristin Sigurdardottir, der arbejder som billetsælger for Canal Tours, til Avisen.dk.

- Vi har heller ikke noget pause- eller omklædningsrum, så vi skal enten skifte til vores uniform hjemmefra eller klæde om foran overvågningskameraet, tilføjer hun.

Både billetsælgerne og guiderne i Canal Tours beskriver en kultur, hvor man ikke skal tale for højt om hverken overenskomster eller arbejdsforhold, hvis man har sit arbejde kært.

- Der er helt klart en opfattelse af, at det her er farligt territorium. Man skal ikke nævne fagforeningerne, hvis man gerne vil undgå at blive fyret eller have sin kontrakt forlænget, siger Oliver Wollenberg.

Hos Canal Tours ledelse er man ærgerlig over kritikken fra medarbejderne.

- Jeg ville ønske, at de havde drøftet de her problemer internt i stedet for at gå til HK, for i ledelsen har vi altid været meget åbne overfor at drøfte forskellige ting, som medarbejderne måtte være utilfredse med, siger Mads Vestergaard Olesen til Avisen.dk.

- Når det er sagt, så mener jeg stadig ikke, at en overenskomst er den rigtige løsning for de ansatte. Det virker som om, at de er blevet lokket af et godt tilbud fra HK, som desværre ikke rigtigt har hold i virkeligheden, tilføjer han.

De ansatte i Canal Tours har dog ikke meget tilovers for direktørens opfordring til at håndtere problemerne internt i virksomheden.

- Siden jeg startede i 2014, har vi prøvet at gøre ledelsen opmærksom på de her problemer, uden at det er blevet taget alvorligt. Så at de nu står frem og siger, at vi skal finde en intern løsning, synes jeg ærligt talt er lidt søgt, siger Oliver Wollenberg.