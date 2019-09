Kunderne på Strøget i København skal være gladere.

Så derfor tilbydes de ansatte i flere af butikkerne på Strøget nu et kursus, hvor de skal trænes i at være mere opmærksomme på deres kunder.

Det er ifølge TV 2 Lorry interesseorganisationen KBH - Commerce & Culture (KCC), der repræsenterer detail- og erhvervsvirksomheder i indre by, som står bag forløbet, fordi de mener, at der er plads til forbedring.

»Målet er, at vi får hævet serviceniveauet i København, så både danske og udenlandske gæster får en god oplevelse, når de besøger vores fantastiske hovedstad,« siger John Hansen, direktør i KCC, ifølge TV 2 Lorry.

Kurset bliver afholdt i samarbejde med konsulenthuset Meng & Company, der er af den overbevisning, at indre by i København kan gå hen og blive et af Europas bedste områder for shopping, hvis man formår at hæve serviceniveauet.

Seniorrådgiver og partner i Meng & Company Karsten Koch siger til TV 2 Lorry, at det ikke bare handler om at styrke kundetilfredsheden, men at man også skal gøre det til en oplevelse at handle på strøget.

Træningsforløbet vil som udgangspunkt blive tilbudt KCC's medlemmer.

Men skulle man som forretning være interesseret i at deltage, selv om man ikke er medlem af KCC, så er organisationen ikke afvisende.