Udenrigsministeriets fagforening i Israel har opfordret ansatte verden over til at gå i strejke.

Det har fået de ansatte på den israelske ambassade i Danmark til at tilslutte sig strejken.

Strejken kommer i forbindelse med voldsomme protester i landet.

Landets premierminister Benjamin Netanyahu har fremlagt en reformpakke af retssystemet, hvor modstandere af reformerne mener, at de de facto vil medføre diktatur i landet.

NETANYAHUS PLAN Det skal være sværere at afsætte premierministeren ved en rigsretssag. Nu kan premierministeren kun afsættes af sin egen regering, hvis premierministeren er fysisk eller psykisk uegnet til at bestride jobbet - denne lov blev vedtaget i sidste uge.

Parlamentet skal have større indflydelse på, hvem der udpeges som dommer. Der skal ændres på sammensætningen af udvalget, som udpeger dommere.

Parlamentet skal have mulighed for at ændre domme afsagt i højesteretten. Kilde: Reuters. /ritzau/

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, fortæller, at demonstrationerne vil blive meget værre, hvis premierministeren rent faktisk lykkes med at få lovændringen igennem.

»Hvis premierminister Benjamin Netanyahu insisterer på at få sin lovpakke vedtaget i Knesset senere i denne uge, så vil Israel nærmest eksplodere i protest. Det kan ende i noget, der minder om borgerkrig – i denne uge,« siger han.

