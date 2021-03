Som nogle af de allerførste i Danmark blev ansatte på afdelingen for diabetesforskning på Herlev Gentofte Hospital vaccineret mod coronavirus.

Nærmere bestemt mellem jul og nytår. Altså lige efter regeringens vaccineplan rullede ud den 27. december.

Det er stik mod retningslinjerne og vaccineplanen, hvor de ældre og særligt udsatte kommer først i køen. I hvert fald hvis du spørger flere af de sundhedsordførere, som nu kritiserer afdelingen:

»Det er noget af det tarveligste, jeg har hørt. Når jeg hører, at de er blevet vaccineret som nogle af de første, så er det virkelig bekymrende. De har taget vaccinerne fra dem, som rigtig skulle have haft dem,« siger Liselott Blixt, sundhedsordfører fra Dansk Folkeparti.

Hvilket sundhedspersonale, der så må vaccineres, fremgår af Sundhedsstyrelsens dokument over afgrænsning af målgruppe 4, som sundhedspersonale også bliver kaldt, netop fordi nogle andre grupper skal vaccineres først.

I dokumentet lyder det blandt andet, at den vaccinerede målgruppe omfatter personale med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion, der er svær at erstatte.

»De falder ikke ind i kategorien af sundhedspersonale, der skal vaccineres. En diabetesforsker er ikke en kritisk funktion,« siger Liselott Blix.

I dokumentet fremgår det også, at der skal være helt særlige årsager til at vaccinere sundhedspersonale, da de tilbydes vaccine før ældre personer og personer, der er i øget risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb, hvis de smittes.

Dette sundhedspersonalt må vaccineres ifølge reglerne Sundhedsstyrelsen har en klar liste over, hvem der skal, og hvem der ikke skal vaccineres af sundhedspersonale. Her er listen over dem, som skal vaccineres: Personale på en sengeafdeling, et pleje-/rehabiliteringsafsnit, eller i beredskabet mv., der varetager pleje, behandling og træningsopgaver, som kræver tæt fysisk kontakt.

Personale i praksissektoren, der varetager pleje- og behandlingsopgaver, som kræver tæt fysisk kontakt.

Personale i en praksis eller et rehabiliteringscenter, som varetager trænings- og rehabiliteringsopgaver, der kræver tæt fysisk kontakt.

Ansat eller frivilligt personale i en sundhedsklinik for udokumenterede migranter.

Sundhedspersonale ved Forsvarets helikopterredningsberedskab.

Studerende og ansatte på klinikker og institutter på universiteter med pleje- og behandlingsopgaver, fx tandlægeskoler, retsmedicinsk institut mv.

Pædagogisk personale på botilbud, som har tæt kontakt med voksne personer, der ikke kan overholde almindelige anbefalinger om afstand, håndhygiejne mv.

Vikarer ansat i private vikarbureauer, der varetager pleje- og behandlingsopgaver på sygehus, plejehjem, hjemmeplejen.

Personale ved døgntilbud inden for misbrugsbehandling, med pleje- og behandlingsopgaver, der kræver tæt borgerkontakt.

Personale i ledsageordninger og BPA (Borgerstyret personlig assistance)-ordninger, der kræver tæt fysisk kontakt til borgeren. Læs hele Sundhedsstyrelsens afgrænsning her.

»Retningslinjerne står ikke til fortolkning. Det står soleklart. Den prioritering, som Sundhedsstyrelsen har lavet, er ikke tilfældig, det er for at sikre de svage og de sårbare,« siger Per Larsen, Konservatives sundhedsordfører.

På afdelingen, som officielt hedder Center for Clinical and Metabolic Research, arbejder der i alt 48 medarbejdere, hvoraf de fleste er blevet vaccineret. Den største andel af de ansatte består af primært ph.d.-studerende læger. De har i perioder af coronapandemien kunnet arbejde hjemme, da de ikke altid har patientkontakt. Derudover har nogle af de ansatte været en del af coronaberedskabet. Hvor mange der er tale om, ved hospitalet ikke.

Men hvorom alting er, er de vaccineret i deres virke som diabetesforskere. Hvilket ifølge Liselott Blixt udgør et problem:

»Har de en kritisk funktion et andet sted, skal de vaccineres i det regi – ikke under diabetesforskningsafdelingen. Det er dybt kritisabelt,« siger Liselott Blix.

Svar fra hospitalet Hospitalet vil ikke stille op til interview, men har sendt et skriftligt svar til B.T. B.T. har forud for svaret foreholdt hospitalet kritikken fra politikerne og spurgt, hvordan en afdeling for diabetesforskning kan være så meget i frontlinje mod corona, at de skal vaccineres som nogle af de allerførste i Danmark? B.T. har også bedt hospitalet kigge på Sundhedsstyrelsens svar over afgrænsning af gruppe 4 og bedt dem fortælle, hvilken af de omfattede personer for vaccine diabetesforskere hører ind under. B.T. har ikke haft mulighed for at stille opfølgende spørgsmål. Her er det fulde svar fra hospitalet: »Forskningsenheden CCMR er en del af Afdeling for Medicinske Sygdomme, som i øvrigt står for drift af hospitalets covid-19 afsnit. I enheden har en række medarbejdere direkte patientkontakt i forbindelse med forskningsaktiviteter (herunder forskning i covid-19). En del af enhedens medarbejdere deltog aktivt i frontlinjen på hospitalet – og en del af enhedens ph.d. studerende udgjorde i øvrigt en backup funktion i tilfælde af stigende indlæggelsestal og var som sådan del af hospitalets samlede covid-beredskab. Jeg kan dog ikke garantere, at der ikke på det pågældende tidspunkt blev vaccineret medarbejdere, som ikke havde eller ikke siden har haft patientkontakt«, udtaler Anne Jastrup, hospitalsdirektør på Herlev og Gentofte Hospital.

I knap en uge har B.T. været i kontakt med Herlev Gentofte Hospital, men selvom der ikke er blevet sat en tidsfrist, har de ikke ønsket at stille op til interview. De har dog sendt et skriftligt svar, som kan læses i faktaboksen ovenfor.

Derudover har de oplyst, at 'der i opstarten (ved juletid) var sat en leverance af vacciner i udsigt, der betød, at afdelingsledelsen ikke overvejede at prioritere skarpt i forhold til, om nogle medarbejdere evt. ikke skulle vaccineres'.

Det er dog ikke en forklaring, som Per Larsen ser megen mening i:

»Fakta er bare, at der er for få vacciner, og det har altid været sådan. Det er ikke et argument, som kan bruges. Det er en klar omgåelse af retningslinjerne. Det er slet ikke i orden.«

Ifølge Liselott Blixt er det så alvorlig en sag og desværre ikke den første af slagsen, hun har hørt, at hun nu har kaldt sundhedsministeren Magnus Heunicke i samråd og mener, det skal have konsekvenser:

»Vi vil gerne finde ud af, hvor mange vacciner der er blevet givet til de forkerte. De skal ikke fyres, for det har vi ikke hænder til, men det burde udløse en stor bøde. En bøde, af en vis størrelse, som kan mærkes. Simpelthen, fordi de har taget en vaccine fra de svageste borgere.«