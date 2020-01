»En udbredt og usædvanlig forrået kultur.«

En tilsynsrapport for bostedet Zen Huset for voksne autister er uhyggelig læsning. Ifølge rapporten har medarbejdere angiveligt kaldt beboerne 'klamme so og fede ko', men det er ikke kun gennem ord, de handicappede beboere er blevet udsat for svigt.

Socialtilsynet skriver, at de har modtaget dokumentation for, at flere i personalegruppen har delt krænkende billeder og videoer af borgerne i meget private situationer på Messenger og WhatsApp.

»Billeder og videoer er ledsaget af tekst og beskeder, der vidner om, at tilgangen til borgerne er nedværdigende og hånende,« skriver Socialtilsyn Hovedstaden i sin rapport.

Hvilke situationer beboerne er blevet filmet i, fremgår ikke, men der er ifølge socialtilsynet tale om så krænkende og nedværdigende behandling, at det ikke er betrygget i, at bostedet kan varetage sin opgave.

En af de ansatte, der delte billeder og video, var bostedets tidligere leder og medstifter.

Samme leder får i socialtilsynets rapport kritik for en ulovlig magtanvendelse mod en beboer, idet han 'uden gyldig grund tager førergreb på en borger og fører ham tilbage til botilbuddet, efter at denne er gået uden for matriklen'.

B.T. har været i kontakt med den tidligere leder og medstifter, men han oplyser, at han ikke har nogen kommentarer til sagen.

Den tidligere leder er nu politianmeldt. Det samme er tre tidligere ansatte.

Den tidligere leder stoppede som leder og udtrådte af ejerkredsen i efteråret, men selv om bostedet har fået ny leder og en ny bestyrelse, vurderer socialtilsynet ikke, at bostedet skal have lov at fortsætte.

Socialtilsynet traf derfor 27. november sidste år en afgørelse om ophør af bostedets godkendelse.

Den endelige afgørelse om ophør bliver dog først truffet, efter socialtilsynet har behandlet bostedets klage over afgørelsen.

Tilsynet skriver i sin afgørelse, at det ikke mener, Zen Husets nye leder kan rette op på problemerne hurtigt nok.

»Til trods for at en af ledelsespersonerne nu er ophørt i tilbuddet, og flere medarbejdere er udskiftet, er det socialtilsynets vurdering, at det pædagogiske fundament i tilbuddet er for mangelfuldt, og at den nuværende ledelse ikke i fornødent omfang og med fornøden hastighed kan sikre borgerne et omsorgsfuldt, trygt og udviklende miljø,« står der i rapporten.

Det fremgår også, at man lægger afgørende vægt på, at den nuværende leder har haft en fremtrædende lederrolle siden tilbuddets opstart, og tilsynet mener ikke, hun har ageret ansvarligt på de ting, der er foregået.

En konklusion, bestyrelsesformand Jan Jensen er meget uenig i.

Det har ikke været muligt for ham eller den nuværende leder at stille op til et mundtligt interview, men i et skriftligt svar til B.T. siger han:

»Den nuværende leder har på ingen måder haft kendskab til de forhold, der var under tidligere leder, men har handlet straks på alt, efter hun tiltrådte d. 01.09.2019.«

»Vi har haft fokus på at skabe tryghed og tage hånd om beboernes udfordringer, deres pårørende og personalet samt samarbejdet med kommunerne. Den nye leder har straks handlet på alle hændelser, som de er kommet for dagens lys med både bortvisninger, politianmeldelser og afskedigelse af personale.«

Hvordan kunne det gå så galt?

»Grundet tavshedspligt og de verserende politianmeldelser kan jeg desværre ikke udtale mig om det, der har fundet sted under den tidligere ledelse. Det er socialtilsynet, som fører tilsyn og er ansvarlig for, at forholdene på de sociale tilbud fungerer, som de bør. Derfor sætte jeg stor pris på, at de har skredet ind og har foretaget de nødvendige restriktioner, som bør finde sted i sådan et tilfælde.«

Hvordan har beboerne i Zen Huset det nu?

»I Zen Huset har den nye ledelse fra start sat beboernes trivsel i centrum. I dag er beboerne, alle anbringende kommuner og beboernes pårørende glade for Zen Huset, og oplever, at de er i stor trivsel og positiv udvikling.«

»Zen Huset fungerer i dag som et sundt, trygt og hjemligt bosted for de beboere, der bor der, og der er en høj faglighed samt stort engagement fra alle nuværende ansatte til at sikre den fortsatte trivsel for beboerne,« skriver Jan Jensen, der selv er nytiltrådt som bestyrelsesformand og derfor ikke var en del af Zen Huset, da de problematiske forhold fandt sted.