Læger og sygeplejersker har stået i frontlinjen, siden coronakrisen brød ud i Danmark, men skal de også gå forrest som det gode eksempel, når det kommer til at holde fester?

Det spørgsmål rejser Kirsten Normann Andersen, sundhedsordfører for SF, efter ansatte fra akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens holdt sommerfest i weekenden.

»Når man taler om sygehusansatte, der skal tage sig af sårbare, som for alt i verden ikke skal smittes med corona, så er det et dårligt signal at sende at holde en fest. Det er virkelig ærgerligt, og det virker ikke gennemtænkt,« siger Kirsten Normann Andersen om festlighederne og fortsætter:

»Det er sundhedspersonalet, der kommer til at stå med problemet, hvis smitten stiger voldsomt, så de har et særligt ansvar for at være med til at opretholde de regler, der bliver stillet i samfundet, og i øjeblikket skal vi undgå at forsamles mange mennesker i festligt lag.«

Kirsten Normann Andersen, sundhedsordfører for SF ankommer til forhandlinger fase 4 i genåbningen i Landstingssalen på Christiansborg i København, onsdag den 12. august 2020 Foto: Mads Claus Rasmussen

Sommerfesten blev afholdt privat af akutafdelingens ansatte, efter en temadag, der var arrangeret af Regionshospitalet Horsens, blev aflyst som følge af det stigende smittetryk i Østjylland.

38 ansatte deltog i festen, der blev afholdt lørdag, oplyser hospitalets kommunikationschef, Mette Vestergaard Rasmussen, som understreger, at det var et privat arrangement, der blev afholdt uden for de ansattes arbejdstid.

Der bliver aflyst arrangementer alle steder, fordi man ikke vil udfordre skæbnen. Det virker ikke som om personalet tager Sundhedsstyrelsens anbefalinger alvorligt. Kirsten Normann Andersen, sundhedsordfører for SF

Ifølge Nils Falk Bjerregaard, som er lægefaglig direktør hos Regionshospitalet Horsens, var afdelingsledelsen klar over, at festen blev afholdt:

»De (afdelingsledelsen red.) har været opmærksomme på at spørge de ansatte, om de var sikre på, at det var en god idé at holde festen og indskærpe over for dem, at de skulle passe på sig selv og hinanden og overholde corona-retningslinjerne,« siger Nils Falk Bjerregaard.

Den lægefaglige direktør påpeger, at han og hospitalets ledelse hverken kan eller vil bestemme, hvad akutafdelingens ansatte gør, når de har fri:

»Vi bruger meget tid og kræfter under corona på at snakke om samfundssind og konduite og sige 'tænk jer nu om, også i fritiden,' for vi har brug for, at de holder sig raske, ellers er vi på den. Men vi kan ikke blande os i, hvad vores personale gør i fritiden, så længe det ikke strider mod lov og ret, og så længe de opfører sig fornuftigt.«

Nils Falk Bjerregaard, lægefaglig direktør hos Regionshospitalet Horsens mener ikke, at han eller ledelsen skal bestemme over deres ansattes fritid.

Det er Ulf Hørlyk, som er ledende overlæge på akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens, enig i:

»Festen er jo holdt uden for vores afdelings regi. Det er helt uden for min ledelsesret at bestemme, om de kan holde fest. I øvrigt er det jo mennesker, der er uddannet i, hvad man gør rent forebyggelsesmæssigt, så jeg antager, at de har taget deres forholdsregler i forhold til coronasmitte,« siger Ulf Hørlyk.

Han var selv inviteret til sommerfesten, men takkede nej til at deltage.

Forholdsregler eller ej. SF's sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen, mener, at de ansatte på akutafdelingen bør afholde sig fra at holde fester med deres kolleger:

»Der er en kæmpe forskel på, at man ikke skal afholde sig fra at leve sit liv som alle andre, og at man planlægger en privat sommerfest med kolleger fra en akutafdeling. Der bliver aflyst arrangementer alle steder, fordi man ikke vil udfordre skæbnen. Det virker ikke, som om personalet tager Sundhedsstyrelsens anbefalinger alvorligt,« lyder det fra Kirsten Normann Andersen.

Ledelsen på Regionshospitalet Horsens fastholder, at de ikke blander sig i, hvad deres ansatte laver i deres fritid.

Derfor har B.T. ikke kunnet få svar på, hvilke coronahensyn der blev taget under festen, samt hvilke overvejelser ledelsen har gjort sig i forhold til at undgå et smitteudbrud på hospitalets akutafdeling.