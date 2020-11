Køb ind med ekstra rabat frem til 23. december. I vores egne butikker.

Det er i ultrakort form julegaven 2020 fra landets største detailkoncern Salling Group til cirka 43.000 medarbejdere.

En medarbejderstab, der her i coronaens år forventes at have knoklet sig frem til et rekordresultat for koncernen, når der ved årets slutning kan sættes to streger under facit på nederste linje i regnskabet.

»De giver en gave, der pålægger personalet at handle i egne butikker med rabat, samtidig med at de tjener penge på alle produkterne alligevel. Efter min mening har Salling givet sig selv en julegave med den ekstra omsætning fra personalet. Og ikke givet noget som helst til medarbejderne,« siger en Netto-ansat, som B.T. har haft kontakt til, og som af hensyn til jobbet ikke vil stå frem med navn.

»Selv om vi køber ekstra meget ind i december, ender vi i bedste fald på en rabat på højst 160 kroner. Der er samtidig mange undtagelser – for eksempel kan man ikke købe elektronik, sprut og cigaretter. Dette er gaven, som Salling er så stolte af at give til personalet, der har stået i front under hele covid-19-perioden, mens Salling har øget sin omsætning med en milliard kroner,« siger han videre.

Julegaven / rabatsatser i december * Føtex/Bilka nonfood: 21 procent (almindelig rabat 7 procent) * Føtex/Bilka food: 15 pct. (alm. rabat 5 pct.) * Netto: 15 pct. (alm. rabat 5 pct.) * BR: 25 pct. (10 pct.) * Salling Stormagasiner 30 pct. (20 pct.) Salling Super og Salling Rooftop & Bistro 20 pct. (alm. rabat 10 pct.) Carl’s Jr. og Starbucks 30 pct. (alm. rabat 20 pct.)

Salling Group, som består af bl.a. Netto, Føtex, Bilka, Salling Stormagasiner og BR Legetøj, plejer normalt at give de ansatte en julegave til en værdi på mellem cirka 500 og 800 kroner.

For beløbet har der tidligere kunnet vælges mellem et udvalg af gaver, som medarbejderne kunne bestille online via webshoppen og derefter få leveret.

Men også på det punkt er der lavet om på julegaven i år.

Denne gang skal de ansatte nemlig i første omgang selv have læderet op af lommen og betale for varerne.

Rabatterne får man så retur med sin lønseddel for januar 2021.

For at opnå rabatterne på de på forhånd udvalgte varegrupper kan man denne gang kun handle i de fysiske butikker og ikke via webshoppen.

En anden, som i utilfredshed over detailkoncernens julegave til de ansatte har henvendt sig til B.T., siger:

»Salling Group fremlægger det over for medarbejderne som en kæmpe tjeneste, og de fremstiller sig selv som verdensmænd her i coronakrisen. Men burde de ikke blot give et gavekort på 800 kroner i stedet?« spørger hun retorisk.

Vi har sendt spørgsmålene om årets julegave til de ansatte videre til Salling Group.

Kommunikationschef Kasper Reggelsen siger:

»Vi har givet årets julegave i den bedste mening og med ønsket om netop i år at give en særlig god gave dels til vores kollegaer, men i lige så høj grad til deres familier. Der er tale om en historisk stor julegave,« siger han.

Kasper Reggelsen afviser, at julegaven til medarbejderne er som at fodre hunden med sin egen hale:

»Vi forventer, at vi kommer til at bruge mindst tre gange mere på julegaver til medarbejderne end det normale gavebudget, hvis de køber ind, som de gjorde sidste år til jul. Samtidig har vi valgt i år at inkludere mange flere medarbejdere i julegaven.«

»I mindre gode år har vi ikke skruet ned for julegaven, men i år har vi skruet op. Det tror vi også, at langt de fleste kolleger vil kunne se i det nye år, når de til januar for alvor kan se værdien af julegaven,« siger Kasper Reggelsen.

Han understreger, at koncernen vil være lydhør, hvis julegaven hos nogle modtages med skepsis:

»Mange kolleger er glade for de markant forøgede rabatsatser – helt op til 30 procent – fordi vi går ind i en måned, hvor forbruget i mange familier, herunder hos vores medarbejderes, normalt er meget højt. Og hvis vi ser samme forbrug som sidste år, bliver gaven markant større end normalt. Men vi lytter naturligvis til den kritik, nogle kolleger kommer med. Det tager vi med i evalueringen i januar, når vi får overblik over, hvordan kollegerne oplever gaven,« siger han.