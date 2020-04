»Kære Mette. Jeg arbejder i et supermarked på vestkysten og er mega bekymret.«

For to uger siden satte Anna Bodil Pedersen sig ned og skrev en besked til statsministeren.

Hun er en af dem, der hver dag stadig tager hjemmefra for at gå på arbejde, fordi hun er ansat i en købmand. Alle skal kunne handle dagligvarer, men der kommer for mange sammen.

»Vi ser flere og flere familier, som tager ud til sommerhusområderne, og de respekterer ikke alle reglerne. De respekterer ikke de hensyn, som statsministeren har pålagt os at følge,« siger hun.

Det er næsten på daglig basis, at en kunde eller to skælder hinanden ud, fordi de ikke holder afstand. Karoline Mez, arbejder i Netto.

De handler ind i store grupper, står for tæt og tager for let på forholdsreglerne.

Anna frygter også, at der kommer endnu flere mennesker i påsken. For det er ikke kun sommerhusgæster, der skaber trængsel og bekymring. Dagene omkring højtiden er normalt årets absolut travleste, fordi danskerne køber stort ind til helligdagene og påskefrokoster.

»Jeg tror ikke, det bliver sjovt at arbejde i påsken. Jeg er bange for at blive smittet, og vi er meget sårbare i butikken,« siger Anna.

Hun er ikke alene med sin bekymring for påsketravlheden. Selv om myndighederne advarer mod at samles, rejse landet rundt og skabe travlhed i supermarkederne, er eksemplerne på det modsatte talrige. På Facebook bliver statsminister Mette Frederiksen af samme grund også time efter time bombarderet med beskeder fra bekymrede danskere.

‘Den er gal i supermarkederne’, skriver Kurt.

‘Folk står på nakken af hinanden’, skriver Bo.

‘Det er tydeligt, at folk igen slapper af og gør, som de plejer’, skriver Lillian.

‘Det stikker desværre helt af’, skriver Morten om de ‘indkøbssultne danskere’.

Det værste kommer i helligdage. Jeg frygter helligdagene. Christina Winther Andersen, arbejder i et supermarked

Under mandagens pressemøde nævnte Mette Frederiksen også selv, at det bekymrede hende, når hun hørte eksemplerne på, hvordan nogle danskere tager det mere afslappet. Handler ind i store grupper, planlægger påskefrokoster og glemmer at holde afstand.

Selv om det kan spidse til på de travleste indkøbsdage omkring påsken, så har marts måned heller ikke altid været nem for mange af de ansatte på gulvet i supermarkederne.

Det begyndte med de meget omtalte ‘hamstrere’, men presset og de nye forhold har generelt ændret arbejdet for dem, der er ansat i den anden frontlinje, som er dagligvarebutikkerne.

»De seneste uger har været en anderledes tid at være på arbejde i,« siger Christina Winther Andersen, der arbejder i et supermarked i Frederikshavn.

Sådan skal du købe ind Rigspolitiet opfordrer til, at man udnytter dagligvarebutikkernes forlængede åbningstider i påsken for at undgå kødannelser for mange mennesker på samme sted. Forsøg at købe ind på skæve tidspunkter, vis hensyn til ældre og udsatte. Når du handler ind, så gør det kun én person. Det øger smitterisikoen, når støre grupper og familier køber ind sammen. Brug håndspritten og handskerne, som står fremme i butikkerne. Hold afstand i køen til de andre kunder. Giv personalet et smil. De er udsatte på deres job for vores skyld.

»Jeg blev en lørdag nødt til at stille mig ud på lageret nogle gange for at få luft. Jeg kunne ikke være på gangene, fordi der var så mange mennesker. Det var ubehageligt at tænke på, at jeg hele tiden kunne blive smittet.«

Mange supermarkeder har udvidet deres åbningstider i helligdagene, og de fleste butikker har i ugerne op til også allerede haft påsketilbuddene på hylderne. Det er dog alligevel dagene lige op til, som forventes at blive de travleste.

»Det værste kommer i helligdage. Jeg frygter helligdagene,« siger hun

I størstedelen af landets købmænd og supermarkeder har man indført håndsprit, plastikhandsker, sat mærker på gulvet for at sikre afstand mellem kunderne og beskyttet kassemedarbejderne med plexiglasskærme.

Mange kunder er også gode til at overholde reglerne om at holde afstand til hinanden og kun være én person fra husstanden til at handle ind, men det er ikke alle.

»Nogle hoster ud i luften, når de går rundt i butikken, og andre har alle deres børn med, som går og slikker på tingene oppe ved kassen,« siger Christina Winther Andersen.

For Karoline Mez, der har arbejdet i Netto i seks år, var marts også overvældende.

Fra den ene dag til den anden skulle man overalt huske at holde afstand til hinanden, samtidig med at flere kunder, end der plejer, strømmede ind i butikken på alle tider af døgnet.

Den kombination giver ofte anledning til skænderier, når hun er på arbejde.

»Det er næsten på daglig basis, at en kunde eller to skælder hinanden ud, fordi de ikke holder afstand,« fortæller Karoline.

I begyndelsen var hun også selv bange for at blive smittet, fordi der hele tiden var så mange mennesker omkring hende, men den frygt har hun nu lagt bag sig. Hun kan ikke gøre andet.

»Jeg er der for deres skyld, så kunderne må forsøge at holde afstand til mig, når jeg arbejder,« siger hun.

For at undgå, at personalet går og sætter varer op på hylderne blandt de handlende, gør et hold det nu om natten, før butikken åbner. Det gjorde man ikke før coronavirussen.

Meget er ændret, men den gode kundekontakt er det, som hun savner mest. Kunderne skynder sig ofte gennem deres indkøb, og de færreste ønsker at udveksle ord med de ansatte i butikken, hvilket mange gjorde før.

Noget, som ifølge Karoline dog ikke ændrer sig, er danskernes indkøbsvaner.

»Påsken er en stor højtid, så kunderne køber mere. Selv om statsministeren siger, at man skal begrænse sig, så vil alle handle ind til påskefrokost alligevel,« siger hun.