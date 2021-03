På et pressemøde fredag fastslog Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelsstyrelsen, at Danmark holder fast i den to ugers pause, som den omdiskuteret AstraZeneca-vaccinen er i.

Men det efterlader tusindvis af danskere – primært ansatte i sundhedssektoren – i et svært dilemma.

Mange er nemlig utrygge ved vaccinen, som der først var debat om, fordi den viste en lav effekt sammenlignet med andre vacciner, og som de seneste uger har været suspenderet i en række lande, fordi den er under mistanke for at give sjældne, men meget alvorlige bivirkninger i form af blodpropsygdom.

En af dem, der har fået første dosis af vaccinen, er 24-årige Charlotte Madsen, der arbejder som social- og sundhedsassistent i hjemmeplejen.

Charlotte Madsen. Foto: Privatfoto Vis mere Charlotte Madsen. Foto: Privatfoto

Hun er usikker på, om hun vil sige ja til stik nummer to.

»Jeg er lidt i tvivl, og jeg synes, det virker, som om der ikke rigtigt er styr på det. Jeg er lidt utryg.«

Hun og adskillige B.T.-læsere har efterspurgt og savner yderligere information fra myndighederne om, hvilke muligheder der er, hvis man ønsker en anden vaccine end den fra AstraZeneca.

Også hos FOA, social- og sundhedshjælpernes fagforbund, kan de mærke en bekymring blandt sine medlemmer. Det fortæller sektorformand Torben Hollmann.

'Nu kører de andre rundt i en Mercedes, og så får vi en Skoda' Torben Hollmann, sektorformand FOA

Han ved ikke, hvordan situationen forholder sig, hvis FOA-medlemmerne siger nej til AstraZeneca-vaccinen. Men han understreger, at det ikke bliver et problem for FOA at stole på sundhedsmyndighedernes endelige vurdering af AstraZeneca-vaccinen, når den først er taget.

»Det næste problem, som er ret alvorligt, er, hvordan vores medlemmer vil tage imod vaccinen. Og det kunne godt gå hen og blive en udfordring, fordi de i forvejen synes, de har været lidt forfordelt.«

»Jeg ved, der er flere, som vil være skeptiske, nu når der er nogen, som måske og måske ikke har været døde af den. Så der er selvfølgelig en opgave for os i at få dem til at føle sig trygge.«

Han kan ikke sætte et præcist tal på antallet af bekymrede. Men han påpeger, at FOA ser en tendens:

»Først gik bekymringen på, at den 'kun' dækkede de der 60 procent, hvor de andre var på 95 procent. Jeg ved ikke, om det var en bekymring. Det var nærmere en surhed over, at vi står her i frontlinjen, og så skal vi have en, der ikke virker lige så godt som andre.«

»Nogen fik bivirkninger, og nogen begyndte at blive lidt sure og sige: 'Hvad fanden er det for en sparemodel? Nu kører de andre rundt i en Mercedes, og så får vi en Skoda.' Derudover har der været irritation og bekymring over, hvis man skal ligge syg i tre dage.«

Det samme gør sig gældende hos Dansk Sygeplejeråd, der repræsenterer sygeplejerskerne, som tidligere har beskrevet lignende henvendelser fra deres medlemmer.

På fredagens pressemøde siger direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm, at der endnu ikke er taget stilling til, om folk, der skal vaccineres, kan fravælge vaccinen uden at komme bagest i vaccinekøen.

Søren Brostrøm. Foto: Philip Davali Vis mere Søren Brostrøm. Foto: Philip Davali

»Vi har behov for at komme i gang med nogle ældregrupper, som vi har måttet udskyde. Det er derfor, vi under pauseringen har prioriteret at gå videre med de ældre, primært med Pfizer- og Moderna-vaccinen. Det er ikke, fordi vi har glemt den sidste del af frontpersonalet,« lyder det fra Brostrøm:

»De har selvfølgelig deres tilbud. Hvornår, hvordan og med hvilken vaccine, det kan jeg ikke sige endnu, for det kommer meget an på vores vurdering af, hvad vi gør med AstraZeneca.«

Og hvad der bliver gjort med AstraZeneca, er altså endnu for tidligt. Om årsagen til at fortsætte pauseringen forklarer Søren Brostrøm:

»Vi gør det ud fra et forsigtighedsprincip. Det er vores vurdering, at vi er nødt til at grave yderligere ned i sagen, fordi vi er nødt til at forstå bivirkningerne bedre, og hvorfor unge og raske mennesker bliver ramt,« siger han.