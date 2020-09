Medarbejdere i SSI er i forvejen hårdt pressede, og det hjælper slettede mails ikke på, siger vicedirektør.

Sundhedsdatastyrelsen har ved en fejl slettet en række mails.

Alle mails, som ansatte i Sundhedsdatastyrelsen og Statens Serum Institut (SSI) har haft i deres mappe med sendte mails, og som er sendt før 22. juli, er blevet slettet.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Det forventes, at de fleste mails kan genskabes. Men det vil alligevel betyde, at Statens Serum Institut i nogle tilfælde ikke kan svare fyldestgørende på eksempelvis anmodninger om aktindsigt.

Ligeledes vil aktindsigtsanmodningerne tage længere tid at besvare, oplyser styrelsen. Det gælder også sager relateret til coronavirus.

- Store dele af SSIs medarbejdere har været og er fortsat under et ekstraordinært stort arbejdspres, hvor det ikke har været muligt løbende at journalisere alt materiale, hvorfor en del af instituttets historik om perioden var i de slettede, sendte mails.

- Det finder vi uheldigt, siger vicedirektør i Statens Serum Institut Ole Jensen i pressemeddelelsen.

Fejlene påvirker ikke SSI's levering af materiale til ekspertudredning af håndteringen af coronavirus. Det skyldes, at dokumenterne er nået frem og findes hos modtagerne.

Fejlene berører ansatte i Sundhedsdatastyrelsen, Statens Serum Institut og Sundheds- og Ældreministeriets HR-funktion.

Ifølge vicedirektør i Sundhedsdatastyrelsen Vibeke van der Sprong er der tale om "dybt beklagelige og utilsigtede fejl".

- Vi gør alt, hvad vi kan, for at mindske konsekvenserne og er i gang med at genskabe så mange mails som muligt.

- Vi vurderer, at vi vil kunne finde de fleste mails igen og har samtidig fokus på, hvordan vi forhindrer, at noget lignende sker igen, siger hun i pressemeddelelsen.

Sundhedsdatastyrelsen iværksætter nu en række tiltag for at undgå, at lignende sker igen, mens Sundheds- og Ældreministeriet iværksætter en ekstern undersøgelse af sagens forløb.

Sundhedsdatastyrelsen og Statens Serum Institut har anmeldt sagen til Datatilsynet.

/ritzau/