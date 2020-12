De seneste dage har været en ny praksis i den danske smitteopsporing – og den er ifølge en ekspert ikke »betryggende«.

Hvor man førhen ringede til de danskere, der var blevet konstateret smittet, tre gange for at instruere i dem i, hvordan de skal forholde sig, og hvordan de skal fortælle nære kontakter, at de også skal testes, gik man i sidste uge over til, at man kun ringer til dem én gang.

Det skriver Berlingske på baggrund af samtaler med flere ansatte i smitteopsporingen, som har fortalt, at de i sidste uge blev instrueret i, at de nysmittede kun skal have ét opkaldsforsøg.

Hvis vedkommende ikke tager telefonen, bliver der ikke ringet igen – men der bliver dog sendt en sms til den smittede med en opfordring om at ringe tilbage, ligesom vedkommende får en besked i sin e-Boks.

På den måde kan man 'lukke' sagerne hurtigere, end man kunne før, skriver Berlingske.

Men ændringen er ifølge formanden for Lungeforeningen, speciallæge og professor Torben Mogensen ikke »betryggende«:

»Jeg synes ikke, det lyder betryggende. To ekstra opkald må være minimum for at sikre sig, at folk får den rette hjælp til at informere deres nære kontakter,« siger han.

Over for Berlingske bekræfter Styrelsen for Patientsikkerhed, at de ansatte i callcenteret i fredags fik besked om, at de kun skal foretage ét opkald til coronasmittede borgere i stedet for tre.

»Sammenholdt med de høje aktuelle smittetal har vi derfor foretaget en midlertidig prioritering. Det har vi gjort med henblik på, at vi får kontakt til så mange smittede som overhovedet muligt, så vi kan få rådgivet disse om, hvordan de skal forholde sig,« lyder det blandt andet fra styrelsen i en mail.

Berlingske skriver videre, at den nye praksis har stået på frem til tirsdag, hvor mediet henvendte sig til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Siden er den pågældende praksis blevet stoppet igen, så man fra onsdag vendte tilbage til den tidligere praksis med at ringe tre gange til coronasmittede.