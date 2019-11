Danske Regioner ønsker røgfri arbejdstid fra 2020. I Region Nordjylland er det tirsdag eftermiddag vedtaget.

14.500 ansatte på sygehuse, institutioner og kontorer i Region Nordjylland bliver fra årsskiftet omfattet af røgfri arbejdstid.

Det har regionsrådet i Nordjylland besluttet tirsdag eftermiddag, skriver Nordjyske.

I forvejen er det i regionen forbudt at ryge på matriklerne, og man skal i rygepauser gå helt uden for området, hvis der er brug for at tænde en smøg. Men fra nytår må de ansatte altså slet ikke ryge, mens de er på arbejde.

Ifølge Nordjyske kommer reglerne dog ikke til at gælde for de folkevalgte politikere i regionsrådet.

Det er ikke kun i Nordjylland, at regionsansatte får røgfri arbejdstid. I april meldte regionernes interesseorganisation, Danske Regioner, ud, at den ønsker et totalforbud mod rygning i arbejdstiden fra 2020.

I oktober meldte Region Hovedstaden ud, at regionens arbejdspladser fra 1. januar 2020 vil blive røgfrie, som betyder, at det er ikke tilladt for de ansatte at ryge i arbejdstiden.

Et enkelt medlem af regionsrådet i Nordjylland var uenig med de andre og stemte imod at indføre røgfri arbejdstid. Det var Venstre-medlemmet Martin Bech, der også kommenterer beslutningen på Twitter:

- Regionsrådet i Nordjylland har nu med stemmerne 37-1 vedtaget at indføre røgfri arbejdstid - nu kan vi så begynde at kigge på medarbejdernes mad-, telefon- og søvnvaner...

/ritzau/